Зеленский отказался от парада в День независимости и пообещал отдать деньги военным

Президент Украины Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости Украины 24 августа в связи с его дороговизной. На своей странице в Facebook он сообщил, что вместо этого деньги будут выделены на премии военным.
"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад - такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (более 11,7 млн долларов) на премии всем нашим военным - это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил", - заявил он.
При этом президент отметил, что 24 августа Киев будет праздновать День независимости и чествовать героев, но "это будет новый формат".
Как пишет "Украинская правда", в прошлом году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы парадом. В нем приняли участие 4,5 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур, 250 единиц техники и авиация. Сколько было потрачено на подготовку парада, в Министерстве обороны Украины не смогли посчитать. В ведомстве сообщили, что не владеют "информацией, сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировочные военных, на их проживание, на форму".
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник привел пример 2011 года, когда на военный парад Киев потратил 40 млн долларов, при том, что он был гораздо скромнее, чем парад в прошлом году.