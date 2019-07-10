Ср, 10.07.2019
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Короткое замыкание: в здании Сейма произошел небольшой пожар

Сейм. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Утром в среду в здании Сейма в результате короткого замыкания произошел небольшой пожар, вызвавший задымление, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 8:18. В здании Сейма сработал детектор дыма и ощущался запах дыма. Из здания эвакуировали 25 человек.

Небольшой пожар удалось потушить еще до прибытия пожарных.

В пресс-службе парламента сообщили, что около 8 часов утра в здании возникло небольшое задымление, сразу же были вызваны оперативные службы и эвакуированы люди. Короткое замыкание возникло в одном из осветительных приборов.

В результате происшествия никто не пострадал.

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