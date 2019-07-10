Самый этичный паб в мире: на работу берут бездомных и предлагают дружественный окружающей среде джин

Паб The Green Vic открыт в хипстерском районе Лондона Шордиче.

Его основатель Ренди Рамперсад рассказал - он хотел, чтобы у среднестатистического посетителя была возможность поддержать благотворительность, ничего особо не меняя в своей жизни.

В его пабе идеи благотворительности и устойчивого развития воплощены в каждом аспекте. Предприятие дает работу бездомным, мыло закупает у слепых мыловаров, в туалете доступна только вторично переработанная бумага.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ассортименте паба - примерно 40 напитков, произведенных социальными предпринимателями и благотворительными организациями. К примеру, лагер Brewgooder (4,90 фунтов) производит бесприбыльная организация, которая все заработанные деньги жертвует на проекты по очистке воды в Африке. В свою очередь Toast Ale (5,50 фунтов) варят из остатков свежего хлеба, который иначе попал бы в мусорник.

В предложении имеется и джин Goodwill. Он создан на заводе, который использует только зеленую энергию, а все субпродукты производства джина перерабатываются или используются для корма скоту.

В меню доступны веганские блюда - бургеры и подобные им закуски. Кроме того, там придерживаются философии zero waste - мусор компостируют или хотя бы сортируют.

Паб принимает на работу бездомных и инвалидов. Как указывает предприятие, представителе наименее защищенных групп составляют примерно 25% от всех сотрудников.

Ренди Рамперсад ФОТО: Reuters/ScanPix

"Каждый купленный напиток направляет деньги другой благотворительной организации", - указал агентству Reuters Рамперсад. "Туалетное мыло, туалетная бумага, форма сотрудников - все эти вещи или помогают бездомным, или поддерживают благотворительность.

Сейчас паб работает в трехмесячном испытательном режиме. Рамперсад надеется за это время привлечь достаточно финансирования, чтобы можно было переехать в постоянные помещения.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пока что The Green Vic удавалось привлечь посетителей, которые хотят попробовать что-то новое.

"Я еще не бывал в столь этичном пабе. Хотел бы знать, когда такой появится", - сказал 49-летний Джон Ремптон. "Звучит как хорошее место, куда можно сходить".

Ход мыслей Рамперсада прост - "если хочешь изменить мир, нужно закатить вечеринку лучше, чем у тех, кто его уничтожает".