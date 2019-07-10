В Латвии продолжает снижаться уровень безработицы

В конце июня уровень зарегистрированной в Латвии безработицы составил 6% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).
В конце июня в ГАЗ было зарегистрировано 55 750 безработных, что на 355 человек меньше, чем месяцем ранее (56 105 безработных).
Самый низкий уровень безработицы в конце июня был в Рижском регионе - 4,1%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Самая высокая безработица сохраняется в Латгале - 14,1%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.
В Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы в июне сохранился на майском уровне - 5,8%. В Курземе безработица уменьшилась на 0,1 процентного пункта и составила 6,6% экономически активного населения.
В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце июня составил 3,9%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.
В прошлом году в конце июня уровень зарегистрированной безработицы составлял 6,4% экономически активного населения.