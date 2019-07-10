В Латвии продолжает снижаться уровень безработицы

В конце июня в ГАЗ было зарегистрировано 55 750 безработных, что на 355 человек меньше, чем месяцем ранее (56 105 безработных).

Самый низкий уровень безработицы в конце июня был в Рижском регионе - 4,1%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Самая высокая безработица сохраняется в Латгале - 14,1%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее.

В Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы в июне сохранился на майском уровне - 5,8%. В Курземе безработица уменьшилась на 0,1 процентного пункта и составила 6,6% экономически активного населения.

В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце июня составил 3,9%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.