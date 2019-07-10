В США женщина угнала машину, бросив в водителя змею

В штате Южная Каролина, США, в пятницу, 5 июля, женщина украла машину, бросив в ее водителя змею, сообщили представители полиции. Вскоре после этого виновница врезалась в барьер, установленный на выставке, посвященной прыжкам с шестом, сообщает АР.
Женщина в аварии пострадала и была выписана из больницы в понедельник. Ей выдвинули обвинение в краже автомобиля, намеренном повреждении чужого имущества и нарушении пяти различных правил дорожного движения.
Представители полиции рассказала, что виновная женщина потребовала, чтобы водитель отдала ключи, и бросила в нее черную змею. После кражи автомобиля женщина врезалась в барьер. При этом животное по-прежнему находилось в салоне.
Змея оказалась неядовитой и была выпущена в ближайший лес.