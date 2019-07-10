В США женщина угнала машину, бросив в водителя змею

Женщина в аварии пострадала и была выписана из больницы в понедельник. Ей выдвинули обвинение в краже автомобиля, намеренном повреждении чужого имущества и нарушении пяти различных правил дорожного движения.

Представители полиции рассказала, что виновная женщина потребовала, чтобы водитель отдала ключи, и бросила в нее черную змею. После кражи автомобиля женщина врезалась в барьер. При этом животное по-прежнему находилось в салоне.