У сборной России по хоккею будет новый тренер

47-летний Кудашов работает в штабе национальной команды с апреля 2018 года. Возможными причинами отставки Воробьёва называются неудовлетворительные результаты на минувшем чемпионате мира по хоккею, где сборная России завоевала бронзовые медали.

Кудашов сменит Воробьёва также на посту главного тренера СКА, который не смог выйти в финал Кубка Гагарина. Официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.

Под руководством Ильи Воробьёва российская сборная выступила на двух чемпионатах мира. Напомним, что в 2018 году сборная России выбыла на стадии четвертьфинала.