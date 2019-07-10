Из дома форварда "Ливерпуля" похитили собаку. Игрок готов заплатить за неё любые деньги

Английский футболист Дэниел Старридж обнаружил, что неизвестные ворвались в его дом в Лос-Анджелесе и похитили собаку.
Футболист показал результаты вторжения в своём Instagram-аккаунте и заявил, что готов заплатить любую сумму, чтобы грабители вернули собаку.
"Кто-то ворвался в мой дом и похитил мою собаку. Как можно ворваться в чей-то дом и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Мне плевать на этот дом. Просто верни сюда собаку. Цена не важна, я заплачу", - сказал Старридж.
После этого видео футболист в Instagram разместил несколько фотографий своего питомца.
Старридж перешёл в "Ливерпуль" в 2013 году из "Челси" за 15 миллионов евро. В Английской Премьер Лиге (АПЛ) футболист провёл 218 матчей, в которых забил 77 мячей. В минувшем сезоне Старридж стал победителем Лиги чемпионов.