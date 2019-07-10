Ср, 10.07.2019
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  • Из дома форварда "Ливерпуля" похитили собаку. Игрок готов заплатить за неё любые деньги

Из дома форварда "Ливерпуля" похитили собаку. Игрок готов заплатить за неё любые деньги

Дэниел Старридж

ФОТО: instagram.com/danielsturridge

Английский футболист Дэниел Старридж обнаружил, что неизвестные ворвались в его дом в Лос-Анджелесе и похитили собаку. 

Футболист показал результаты вторжения в своём Instagram-аккаунте и заявил, что готов заплатить любую сумму, чтобы грабители вернули собаку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back.

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"Кто-то ворвался в мой дом и похитил мою собаку. Как можно ворваться в чей-то дом и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Мне плевать на этот дом. Просто верни сюда собаку. Цена не важна, я заплачу", - сказал Старридж.

После этого видео футболист в Instagram разместил несколько фотографий своего питомца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is him

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He’s still out there somewhere. Lucci. Everyone please help to bring my dog home.

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Старридж перешёл в "Ливерпуль" в 2013 году из "Челси" за 15 миллионов евро. В Английской Премьер Лиге (АПЛ) футболист провёл 218 матчей, в которых забил 77 мячей. В минувшем сезоне Старридж стал победителем Лиги чемпионов.

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