Из дома форварда "Ливерпуля" похитили собаку. Игрок готов заплатить за неё любые деньги

Футболист показал результаты вторжения в своём Instagram-аккаунте и заявил, что готов заплатить любую сумму, чтобы грабители вернули собаку.

"Кто-то ворвался в мой дом и похитил мою собаку. Как можно ворваться в чей-то дом и похитить собаку? Вы сумасшедшие? Мне плевать на этот дом. Просто верни сюда собаку. Цена не важна, я заплачу", - сказал Старридж.

После этого видео футболист в Instagram разместил несколько фотографий своего питомца.