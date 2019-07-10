Рижское "Динамо" начнёт новый сезон КХЛ у себя дома

Поединок между рижским "Динамо" и московским "Спартаком" состоится 2 сентября в "Арене Рига".

В составе москвичей второй сезон проведут латвийские хоккеисты Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. Для Знарка и Витолиньша матч в Риге станет первым у руля "Спартака".

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DINAMO RĪGA 2019./2020. gada regulāro čempionātu sāks 🗓 2. septembrī 🏠 Arēnā Rīga pret Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma pārstāvēto Maskavas SPARTAK, kuru vada Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš.

🇱🇻

⏰ Atzīmē kalendārā! pic.twitter.com/S6WxSeoj3m — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) July 10, 2019

Также стало известно, что 11 сентября "динамовцы" проведут матч в Казани против "Ак Барса". Полное расписание очередного сезона КХЛ станет известно в четверг, 11 июля. В данный момент известно, что чемпионат откроется матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", который состоится 1 сентября.

Перед стартом нового сезона у "Динамо" предусмотрены проверочные игры против "Нефтяника" из Альметьевска (24 июля), "Сарыарки" из Караганды (26 июля) и "Тороса" из Нефтекамска (30 июля). Матчи пройдут в Лиепае и Риге.