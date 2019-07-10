Ср, 10.07.2019
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Рижское "Динамо" начнёт новый сезон КХЛ у себя дома

Хоккеисты рижского "Динамо"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижское "Динамо" начнёт новый сезон Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) матчем против московского "Спартака", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш.

Поединок между рижским "Динамо" и московским "Спартаком" состоится 2 сентября в "Арене Рига".

В составе москвичей второй сезон проведут латвийские хоккеисты Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс. Для Знарка и Витолиньша матч в Риге станет первым у руля "Спартака".

Также стало известно, что 11 сентября "динамовцы" проведут матч в Казани против "Ак Барса". Полное расписание очередного сезона КХЛ станет известно в четверг, 11 июля. В данный момент известно, что чемпионат откроется матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", который состоится 1 сентября.

Перед стартом нового сезона у "Динамо" предусмотрены проверочные игры против "Нефтяника" из Альметьевска (24 июля), "Сарыарки" из Караганды (26 июля) и "Тороса" из Нефтекамска (30 июля). Матчи пройдут в Лиепае и Риге.

После этого "Динамо" ожидает проверочный турнир в Сочи и традиционный турнир в Риге, который ранее назывался "Кубок LDz". В этом турнире примут участие минское "Динамо", "Ак Барс", "Автомобилист" и "Локомотив".

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