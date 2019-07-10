Гаусс: airBaltic в ближайшие годы может выйти на биржу

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался, при этом акционеры говорят о нем как об одной из возможностей привлечения капитала. Гаусс подчеркнул, что "airBaltic" в последние два года очень быстро развивалась и известна в международной авиации как сильный бренд.

"Это связано с нашей активностью в отношении новых самолетов "Airbus A220-300", в том числе участием в авиационных выставках, а также активностью в социальных сетях. […]

Наши новые самолеты получают положительные оценки, так как они более дружественны окружающей среде и т.д., поэтому в нас есть много возможностей говорить о них. Инвестиционные банки говорят нам, что мы являемся хорошим кандидатом для рынка акций. Но этого недостаточно - мы должны показать соответствующие финансовые показатели, рост, а также у нас должна быть своя "история". И она у нас есть - мы растем в соответствии с бизнес-планом "Destination 2025", мы должны показать, что мы жизнеспособны в долгосрочной перспективе и финансовый мир нам доверяет. И только тогда мы сможем выйти на биржу", - сказал руководитель авиакомпании.

Гаусс подчеркнул, что "еще нужно достичь многих целей, чтобы эмиссия акций прошла очень успешно. Благодаря новым самолетам наш потенциал растет, и мы это должны использовать для достижения целей бизнес-плана. Если в соответствии с планом нам удастся достичь оборота в 1,5 млрд евро, то компания, вероятно, стала бы отличным кандидатом для биржи".

На вопрос, произойдет ли это только после 2025 года, Гаусс ответил отрицательно, отметив, что технически провести эмиссию акций можно очень быстро - в течение года, но, по его мнению, это было бы слишком рано.