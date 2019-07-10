Мужчину будут судить за избиение человека после ссоры в Facebook

Прокурор прокуратуры Зиемельского района Риги передал суду уголовное дело, начатое по факту нанесения мужчиной легких телесных повреждений другому лицу после конфликта, произошедшего в социальной сети Facebook, сообщает агентство LETA.
Как указано в решении о передаче дела суду, мужчина в январе 2018 года после письменного конфликта в комментариях в Facebook встретился с пострадавшим в публичном месте. Он избил пострадавшего, ударил в лицо, сломал нос и ударил ногой по голове. В результате, пострадавший получил легкие телесные повреждения.
За подобное преступление грозит лишение свободы на срок до одного года.
Дело передано суду Видземского предместья Риги.