Мужчину будут судить за избиение человека после ссоры в Facebook

Как указано в решении о передаче дела суду, мужчина в январе 2018 года после письменного конфликта в комментариях в Facebook встретился с пострадавшим в публичном месте. Он избил пострадавшего, ударил в лицо, сломал нос и ударил ногой по голове. В результате, пострадавший получил легкие телесные повреждения.