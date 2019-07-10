Суд запретил Трампу блокировать пользователей Twitter

В сообщении суда говорится, что Трамп, блокируя пользователей Twitter, вступает "в антиконституционную дискриминацию мнений".

Трамп - первый президент США, использующий свой личный аккаунт в Twitter. В нем он регулярно делится новыми новостями, планами и их изменениями, а также комментирует различные события.

В недостойном использовании Twitter Трампа обвинили семь человек, которых президент заблокировал, а также организация Knight First Amendment Institute. Они считают, что аккаунт Трампа в Twitter - часть средств связи его администрации.

В июне Twitter сообщил, что начнет отмечать твиты глав государств, которые нарушают правила пользования. Twitter решил такие записи не удалять, чтобы не ограничивать возможность общественности понять политических лидеров.

11 июля в Белом доме запланирован саммит соцсетей, однако неофициальные источники сообщают, что Twitter и Facebook участвовать в нем не будут.