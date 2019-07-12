Плющенко: "Знаю, что такое нищета и что такое собирать бутылки"

На днях российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram фотографию, на которой он стоит рядом с двумя автомобилями Porsche. Многие из подписчиков не спешили радоваться за фигуриста и обвинили Плющенко в хвастовстве.
Плющенко опубликовал снимок, на котором он стоит между двух автомобилей Porsche Panamera и Porsche Cayenne. "Угадаете на какой ласточке сегодня?", - подписал фотографию фигурист.
Многие комментаторы приняли пост Плющенко за хвастовство и возмутились тем, что спортсмен кичится богатством, демонстрируя дорогие автомобили. Плющенко не стал молчать и опубликовал ещё одну фотографию, где он находится рядом со своим автомобилем вместе с женой и сыном.
"Белая - моей жены, черная-моя. Мы являемся амбасадорами бренда Porsche! Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!", - принялся оправдываться фигурист.
Плющенко также подчеркнул, что ежегодно дарит больше 10 тысяч билетов на свои шоу малоимущим семьям, фондам и инвалидам, потому что не понаслышке знает, что такое бедность.
"Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире. Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим, когда он пашет на льду с утра до вечера. Научитесь быть счастливыми не только за себя, но и хоть иногда за других, и тогда и у Вас, я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!", - написал Плющенко.
Вчера кого-то удивили наши машины? Тогда давайте по порядку!Белая -моей жены,черная-моя.Мы являемся друзями (амбассадорами) бренда Porsche @porschenewsroom_russia !Все что я имею,я заработал своим здоровьем и своим трудом!Я не отжал,не украл,заплатил все налоги государству,откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!Я отработал гигантское кол-во шоу за всю свою жизнь.Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тыс билетов для малоимущих семей,фондам и инвалидам!!4 Олимпийские Медали и остальные титулы -это не только слава,но и 16 операций, которые я прошёл и тяжелейшее восстановление,после которого я ещё продолжаю кататься!Я знаю,что такое нищета,я знаю, что такое собирать бутылки,но я счастлив за тех,кто работает и добивается того,что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами.Я счастлив за всех, кто в своей области и профессии стал лучшим!Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим,когда он пашет на льду с утра до вечера.Я счастлив работать каждый день со своими спортсменами по 7 часов на льду,я счастлив за каждого, кто добивается успехов в своём деле!Научитесь быть счастливыми не только за себя,но и хоть иногда за других,и тогда и у Вас,я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!