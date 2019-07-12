Плющенко: "Знаю, что такое нищета и что такое собирать бутылки"

Многие комментаторы приняли пост Плющенко за хвастовство и возмутились тем, что спортсмен кичится богатством, демонстрируя дорогие автомобили. Плющенко не стал молчать и опубликовал ещё одну фотографию, где он находится рядом со своим автомобилем вместе с женой и сыном.

"Белая - моей жены, черная-моя. Мы являемся амбасадорами бренда Porsche! Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом!", - принялся оправдываться фигурист.

"Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире. Я счастлив,что у моего сына есть стимул быть лучшим, когда он пашет на льду с утра до вечера. Научитесь быть счастливыми не только за себя, но и хоть иногда за других, и тогда и у Вас, я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье!", - написал Плющенко.