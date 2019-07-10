В Видземе водитель не подчинился требованиям полиции и нанес травмы стражу порядка

В конце прошлой недели в Смилтенском и Мазсалацком краях были зарегистрированы два случая, когда лица не подчинились многократным требованиям остановить автомобиль и начинали бегство. Кроме того, в одном случае телесные повреждения были нанесены представителю власти, сообщает агентство LETA.
В волости Грундзалес Смилтенского края был замечен автомобиль Mazda без заднего номерного знака, водитель машины выглядел заметно пьяным. Полицейские попытались остановить машину, но водитель не подчинился требованию и начал бегство по лугам, въехал в мелиорационный отводной канал и, покинув транспортное средство, скрывался в ближайших кустах.
Оказалось, что в выдохе водителя - 2,11 промилле алкоголя. Кроме того, он ехал без прав. Выяснилось также, что спереди был помещен номерной знак другого автомобиля. Нарушитель ранее уже попадал в поле зрения водителя за езду в пьяном виде и без прав.
В свою очередь в Сканькалнской волости Мазсалацкого края водитель Volkswagen Golf также не подчинился многократным требованиям остановить транспортное средство.
Во время задержания лицо оказалось физическое сопротивление и нанесло телесные повреждения муниципальному полицейскому. Полицейский после инцидента обратился в медучреждение.
Позднее выяснилось, что к автомобилю был прикреплен номерной знак другой машины.
Начат уголовный процесс по факту сопротивления представителю власти, а также оформлен протокол административного нарушения за неподчинение повторному и многократному требованию остановить транспортное средство.