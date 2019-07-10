В Видземе водитель не подчинился требованиям полиции и нанес травмы стражу порядка

Оказалось, что в выдохе водителя - 2,11 промилле алкоголя. Кроме того, он ехал без прав. Выяснилось также, что спереди был помещен номерной знак другого автомобиля. Нарушитель ранее уже попадал в поле зрения водителя за езду в пьяном виде и без прав.