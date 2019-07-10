Фото: Полиция ликвидировала две плантации марихуаны

Во время обысков на территории нежилого частного дома, где находилась специально построенная теплица было 69 кустов и 54 саженца марихуаны. В общей сложности полицейские изъяли 2 045 грамм сырой марихуаны.

ФОТО: Valsts policija

Проводя дальнейшие расследования, полицейские ликвидировали еще одну плантацию марихуаны в Кегумсе, где был специально оборудованный дом, а рядом находилась теплица. В частном доме полицейские изъяли 16 кустов марихуаны, а в теплице - пять кустов. Также были найдены несколько упаковок с уже высушенной неизвестной растительной смесью.

Были задержаны мужчины 1973 и 1994 года рождения. В момент задержания у мужчины 1994 года рождения, который также употребляет наркотические вещества, полицейские изъяли несколько грамм высушенной марихуаны. Все изъятые вещества были отправлены на экспертизу.

ФОТО: Valsts policija