Forbes опубликовал список самых богатых звёзд. От Месси до Элтона Джона

Рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звёзд мира возглавляет певица Тейлор Свифт, чей доход оценивается в 185 миллионов долларов. Следом за ней идёт модель Кайли Дженнер (170 млн) и рэпер Канье Уэст (150 млн).

На четвёртом месте расположился аргентинский футболист Лионель Месси (127 млн), а замкнул пятёрку британский музыкант Эд Ширан (110 млн), который недавно выступил в Риге.

Шестое место в списке самых высокооплачиваемых звёзд мира занял главный конкурент Лионеля Месси португалец Криштиану Роналду, который за год заработал 109 миллионов долларов. Следом за ним идёт ещё один футболист - бразилец Неймар (105 млн).

Неймар ФОТО: AFP/SCANPIX

В топ-10 также оказались рок-группа The Eagles (100 млн), телеведущий Фил Макгроу (95 млн) и мексиканский боксёр Сауль Альварес (94 млн).

Совсем немного до топ-10 не хватило швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который уступил Альваресу всего 600 тысяч евро годового дохода и занял 11-е место в рейтинге.

На 14-м и 16-м местах соответственно расположились игроки в американский футбол - Расселл Уилсон (89,5 млн) и Аарон Роджерс (89,3 млн). Также в топ-20 оказался баскетболист Леброн Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерс" (89 млн), который занял 17-е место и обошёл самого Сэра Элтона Джона (84 млн).

Леброн Джеймс ФОТО: Reuters/ScanPix

Самым молодым спортсменом в топ-100 оказался 24-летний баскетболист Яннис Адетокунбо из "Милуоки Бакс" (43,2 млн). Самым старым - 49-летний американский гольфист Фил Микельсон (48,4 млн). Стоит также отметить, что в списке топ-100 самых высокооплачиваемых звёзд мира не оказалось ни одной спортсменки.