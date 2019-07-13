Симона Халеп разгромила Серену Уильямс и впервые выиграла Уимблдон

Стоит отметить, что Уильямс так и не удалось навязать борьбу Халеп, которой потребовалось всего 55 минут, чтобы оформить титул. За это время 27-летняя румынка сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. 37-летняя Уильямс дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Счёт в личных встречах стал 9:3 в пользу американки.

Победа на Уимблдоне принесла Симоне Халеп 2,25 миллиона фунтов и 2000 рейтинговых очков. Данный титул стал для Халеп вторым на турнирах "Большого шлема" за карьеру. В 2018 году румынка победила на Ролан Гаррос. Благодаря этой победе Халеп в новом рейтинге WTA вернётся в первую пятёрку.

Что касается Серены Уильямс, то для американки это был 11-й финал Уимблдона и 32-й на турнирах "Большого шлема". Кроме того, для Уильямс это второй подряд финал Уимблдона. В прошлом году она также потерпела поражение, уступив немке Ангелик Кербер.

Если бы Уильямс одержала победу над Халеп, то американка обошла бы по количеству титулов на Уимблдонском турнире легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф, в активе которой также семь побед.

Кроме того, Уильямс сравнялась бы по числу побед на турнирах "Большого шлема" с рекордным достижением австралийки Маргарет Корт, которая одержала 24 победы.