Симона Халеп разгромила Серену Уильямс и впервые выиграла Уимблдон

Румынская теннисистка Симона Халеп впервые в карьере стала победительницей Уимблдона, обыграв в финале американку Серену Уильямс - 6:2, 6:2.
Стоит отметить, что Уильямс так и не удалось навязать борьбу Халеп, которой потребовалось всего 55 минут, чтобы оформить титул. За это время 27-летняя румынка сделала один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. 37-летняя Уильямс дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Счёт в личных встречах стал 9:3 в пользу американки.
The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019
Победа на Уимблдоне принесла Симоне Халеп 2,25 миллиона фунтов и 2000 рейтинговых очков. Данный титул стал для Халеп вторым на турнирах "Большого шлема" за карьеру. В 2018 году румынка победила на Ролан Гаррос. Благодаря этой победе Халеп в новом рейтинге WTA вернётся в первую пятёрку.
🏆 @Simona_Halep 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/RdUFeQwRwb— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019
Что касается Серены Уильямс, то для американки это был 11-й финал Уимблдона и 32-й на турнирах "Большого шлема". Кроме того, для Уильямс это второй подряд финал Уимблдона. В прошлом году она также потерпела поражение, уступив немке Ангелик Кербер.
Если бы Уильямс одержала победу над Халеп, то американка обошла бы по количеству титулов на Уимблдонском турнире легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф, в активе которой также семь побед.
Кроме того, Уильямс сравнялась бы по числу побед на турнирах "Большого шлема" с рекордным достижением австралийки Маргарет Корт, которая одержала 24 победы.
26 августа стартует последний в этом сезоне турнир "Большого шлема" - US Open. Остаётся ждать, что Серена сможет выиграть этот турнир, чтобы можно было перестать говорить о "возможном рекорде Серены Уильямс" перед каждым турниром "Большого шлема".