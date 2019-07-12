Лига Европы: "Вентспилс" и РФШ победили, а "Лиепая" сыграла вничью

Вентспилс - Теута 3:0

"Жёлто-синие" уже на 5-й минуте матча вышли вперёд благодаря красивому голу Михайло Сергийчука, который совсем недавно перешёл в "Вентспилс". После пропущенного гола албанцы активизировались, но гол забить им так и не удалось. Футболисты "Вентспилса" на прессинг гостей периодически отвечали опасными контратаками.

В первой половине второго тайма команды предпочитали играть в осторожный и спокойный футбол, а в последние 20 минут футболисты из Курземе активизировались, что принесло свои плоды. На 77-й минуте преимущество "Вентспилса" удвоил Даниил Улимбашев, а на 88-й минуте Тосин Айегун установил окончательный счёт в матче.

Ответный матч состоится 18 июля в Албании, куда "Вентспилс" отправится в очень хорошем настроении.

Лиепая - Динамо Минск 1:1

"Лиепая" также провела матч на своём поле, но в отличии от "Вентспилса" добыть победу не сумела. Это при том, что практически на протяжении всего матча лиепайчане вели в счёте. Уже на 10-й минуте в ворота минчан был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал Янис Икауниекс.

На 30-й минуте нигерийский полузащитник Ричард Фрайдэй мог сделать счёт 2:0, но после его удара мяч угодил в штангу ворот минской команды. "Динамо" никак не удавалось взломать оборону латвийского клуба вплоть до 88-й минуты, когда Никита Капленко сравнял счёт.

Уже в компенсированное арбитром время гости могли вырвать победу - за нарушение в своей штрафной судья назначил 11-метровый в ворота "Лиепаи", но вратарь Валентин Ралькевич отразил пенальти и позволил "Лиепае" сохранить шансы на выход во второй раунд перед ответной игрой в Минске.

Олимпия - РФШ 2:3

Преимущество в матче принадлежало хозяевам поля, но футболисты РФШ смогли ответить несколькими опасными моментами. К удивлению хозяев, которые владели инициативой, в начале второго тайма игрок "Олимпии" сфолил на Дарко Лемайиче в собственной штрафной и судья назначил пенальти в ворота словенской команды. Сам Лемайич и реализовал 11-метровый удар.

После пропущенного мяча "Олимпия" начала прессинг в попытках сравнять счёт, но в воротах рижан прекрасно действовал Каспар Икстенс. Вплоть до 82-й минуты РФШ удавалось сдерживать натиск хозяев, но затем Эрик Боакье всё же сравнял счёт. На 88-й минуте латвийской команде вновь удалось выйти вперёд благодаря голу Глеба Клюшкина, но хозяевам потребовалось всего две минуты, чтобы ещё раз сравнять счёт.

Казалось, что матч закончится вничью 2:2, но на 93-й минуте рижане организовали контратаку и Тин Вукманич принёс РФШ победу, которая перед ответным поединком в Риге очень пригодиться команде, чтобы выйти во второй раунд.