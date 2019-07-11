По всему миру перестал открываться Twitter

Только сегодня утром сообщалось о сбоях в социальных сетях Facebook и Instagram, а уже к вечеру появились сообщения о том, что "рухнул" Twitter.
Из данных сервиса Downdetector следует, что произошел глобальный сбой.
О проблемах с доступом к социальной сети Twitter сообщили тысячи пользователей из США, Западной Европы, Южной Америки и Японии. В их числе и Латвия.
Причина сбоя пока неизвестна.
При открытии социальной сети появлялось предупреждение о технической ошибке.
По нашим наблюдениям, около 23.00 социальная сеть вернулась в строй. По крайней мере в Латвии.
Представители Twitter в 22:56 сообщили , что сайт начал открываться у части пользователей. Сбой произошел из-за изменения внутренней конфигурации.