Вс, 14.07.2019
Дело в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен". Иван Пауков, комментатор TVNET

По всему миру перестал открываться Twitter

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Только сегодня утром сообщалось о сбоях в социальных сетях Facebook и Instagram, а уже к вечеру появились сообщения о том, что "рухнул" Twitter.

Из данных сервиса Downdetector следует, что произошел глобальный сбой. 

О проблемах с доступом к социальной сети Twitter сообщили тысячи пользователей из США, Западной Европы, Южной Америки и Японии. В их числе и Латвия.

Причина сбоя пока неизвестна.

При открытии социальной сети появлялось предупреждение о технической ошибке. 

ФОТО: скриншот

По нашим наблюдениям, около 23.00 социальная сеть вернулась в строй. По крайней мере в Латвии. 

Представители Twitter в 22:56 сообщили , что сайт начал открываться у части пользователей. Сбой произошел из-за изменения внутренней конфигурации.

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