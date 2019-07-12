Павел Глоба назвал 5 знаков Зодиака, которые всех бесят

Известный российский астролог Павел Глоба составил своебразный ТОП-5 самых неуживчивых и бесящих окружающих знаков Зодиака. Рейтинг выстроен от первого до пятого места.

Итак, лидирует в этом негативном списке Овен.

Этот упрямец может вспыхнуть и разгневаться из-за любой мелочи, настаивать на своем, когда совсем не прав, принять спонтанное решение и выместить злость от неудачи на том, кто подвернется под руку.

Он постоянно должен быть уверен, кто в доме хозяин - что на царском кресле, разумеется, он сам. Люди, рожденные под этим знаком, не задумываются над тем, что они делают, они непредсказуемы. Кому такое понравится?

Рак завоевал второе место за свою патологическую обидчивость. По любому поводу и на любого человека. Шуток он не понимает, а на адресованные в его адрес... правильно - обижается.

И никакой критики, иначе трагического разрыва не избежать. А еще Раки заядлые домоседы и пессимисты. Вечно настаивают на том, что у них ничего не получится.

Находиться рядом с таким человеком еще то "удовольствие".

Главный критик и зануда зодиакального круга - Дева - на третьем месте. Из любви к порядку эта прелестница укажет вам на все недостатки менторским тоном и поучит, как правильно жить. Знают это, как правило, только сами Девы. Остальные - заблуждаются. Почему? Список из ста пяти пунктов прилагается.

Не дай бог, чтобы что-то в миропорядке представителей этого знака сдвинулось с места - они тут же выходят из берегов. Съедят заживо за неровно положенный листик или ручку.

Не говорите Львам, что они попали на четвертое место. Наверняка разгневаются. По их мнению, цари достойны только лидерства, и неважно, в чем. Главное - быть выше окружающих. Которые с раскрытым ртом должны внимать Его Величеству. Львы никогда не слушают чужих советов, а если настаивать - будет конфликт.

Правда, они помогут в беде, но только если вы их об этом попросите. Однако к задравшему нос "спасителю", согласитесь, подходить как-то не хочется.

Замыкают список Рыбы - главные манипуляторы среди знаков Зодиака, по мнению Павла Глобы. Они так раздражают своим поведением, что об их поступках говорят даже спустя время. Если же манипуляция не удалась, то наружу выплескивается злость. А еще их планы меняются каждую минуту. Сегодня у них в голове одно, завтра - другое, и все - по неизвестным, загадочным мотивам.

Понятно, что равнодушным тут не останется никто. Кому понравится, что вас подводят - и регулярно, - и вы же в этом виноваты. Раздражают.