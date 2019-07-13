Они способствуют набору веса, или 5 неприятных фактов о фруктах и ягодах
В середине лета сады и полки магазинов ломятся от разнообразия фруктов, побуждая нас для легких перекусов выбирать именно свежие ягоды и фрукты, так как это полезные и богатые витаминами вкусности. Конечно, фрукты - отличный источник витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов и их, естественно, необходимо включать в рацион, но следует соблюдать при этом меру.
Специалист по питанию Евгения Янсоне разъясняет пять популярных мифов о фруктах, о которых следует помнить, чтобы сделать свой рацион сбалансированным!
1-й миф: буду есть фрукты, чтобы похудеть!
Фрукты, конечно, более полезны, чем большинство других вкусностей, но все же не стоит лелеять большие надежды на то, что, включив в рацион большое количество фруктов, удастся похудеть. Главной составляющей фруктов являются быстро усвояемые углеводы, которые встречаются там в виде глюкозы, фруктозы и сахарозы, но они почти не содержат белков и жиров. Сначала кажется, что это вкусно, содержит мало калорий, буду есть сколько захочу и жить с осознанием - я здоров!
Но, к сожалению, все не так просто, ведь по сути фрукты - это смесь воды, сахара и клетчатки. Да, однозначно, фрукты полезны и очень нужны организму, но,
употребляя их, не получится утолить чувство голода надолго, к тому же сахар, если не будет израсходован в виде энергии, вскоре может превратиться в лишний вес.
Поэтому реальность достаточно сурова: если вы не собираетесь посещать тренажерный зал, косить сено у бабушки или отправиться на велопрогулку с друзьями после поедания фруктов, не надейтесь, что похудеете.
Фруктовые диеты не помогут сбросить вес, а наоборот - вы будете жить с постоянным чувством голода и в плохом настроении, так как ожидаемого результата не будет.
Поэтому ешьте фрукты и берите от них пользу и витамины, но с соблюдая меру, чтобы эти полезные вкусности действительно давали энергию, радость и вкус лета, а не разочарование, потому что из отпуска вы вернулись не с идеальной фигурой, так как "ели только фрукты"!
2-й миф: сухофрукты полезны, и их можно есть сколько хочешь!
Сладости, торты, конфеты и кондитерские изделия действительно можно и нужно заменять сухофруктами, но следует помнить, что сухофрукты - тоже сладость, и их нельзя употреблять несоизмеримо много, иначе вы получите много лишнего сахара (тем более если в процессе дегидрации сухофруктов добавлялся дополнительный сахар, как иногда бывает).
Одна рекомендуемая порция - это одна ладошка сухофруктов. Этого будет достаточно, чтобы утолить голод и восстановить запасы энергии.
Если же за один раз вы планируете съесть пачку изюма, то ни о каком здоровом образе жизни не может быть и речи. К тому же некоторые производители расфасовывают в пачки строго нужное количество сухофруктов. Если вы привыкли съедать большеа, такие готовые упаковки - хороший способ напомнить себе, сколько сухофруктов необходимо для одного приема, и не съедать больше, чем планировалось!
3-й миф: фрукты - идеальная еда на вечер!
Если вы умеете соблюдать меру, то фрукты действительно неплохая еда для вечернего приема пищи, и съеденный перед сном банан будет куда полезнее, чем карбонад с жареным в масле картофелем.
Но следует всегда помнить: важен размер порции! К примеру, очень легко съесть полкилограмма черешни, ведь это самая популярная сезонная ягода, но мало кто знает, что идеальная порция составляет 200 граммов ягод или фруктов!
- Даже 200 граммов черешни обеспечивают организм 15-18 граммами, или почти тремя чайными ложками, сахара.
Пусть это и сахар натурального происхождения, но его тоже не следует принимать сверх меры, тем более вечером, когда организм готовится к неспешному отдыху, а не к производству энергии!
4-й миф: фруктовый смузи - это напиток
Вы не ошибетесь, если будете думать, что все, что не вода, это еда! Пусть это утверждение и кажется громким и, возможно, вызывает внутреннее противостояние, но все же и молоко, и подслащенные напитки, и соки по своему составу и питательной ценности скорее следует приравнять к еде, нежели к напиткам!
Тем более это относится к фруктовым смузи, ведь
их питательная ценность может превышать 100 ккал на 100 г, особенно если туда добавляют авокадо, овсяные хлопья, семена чиа, льна или другие добавки с высокой энергетической ценностью.
В смузи промышленного производства чаще всего добавлен сахар, именно поэтому следует читать состав продукта перед покупкой.
- Если вы планируете побаловать себя во время еды каким-нибудь вкусным смузи, то помните: это хоть и жидкая, но все же еда, поэтому не следует переусердствовать с другими продуктами. Для легкого приема пищи вполне достаточно только одного фруктового коктейля!
5-й миф: фрукты содержат много пестицидов
Садоводство, так же, как и другие сферы сельского хозяйства, конечно, сталкивается со средствами по борьбе с вредителями, но на территории Евросоюза самые строгие требования в мире и самый строгий контроль, чтобы мы могли быть уверены - на полках наших магазинов находятся полезные фрукты, не содержащие запрещенных химических веществ, поэтому их можно и нужно включать в свой рацион.
Если вы все же волнуетесь или имеете психологические предубеждения относительно фруктов из магазина, содержащих химию,
дома их можно замочить в холодной воде на 20-30 минут или выбрать выращенные в биологических хозяйствах, которые вовсе не используют химические средства для борьбы с вредителями.
Одним из наиболее распространенных в обществе предубеждений по поводу загрязнения фруктов химикатами является мнение, что таким образом фрукты дольше остаются свежими и выглядят лучше. Но стоит помнить, что
для промышленного производства используются особые сорта фруктов и ягод, пригодные для транспортировки и длительного хранения,
благодаря чему в магазинах можно найти плоды из самых отдаленных уголков мира - для хранения этих сортов не требуется особая обработка химикатами.
- Для зимних сортов яблок из бабушкиного сада ведь тоже не нужна химическая обработка, чтобы они сохранили цвет и визуальную привлекательность после сбора, не так ли?! Похожее происходит и с заграничными фруктами, поэтому продукты, попавшие на полки магазинов, являются безопасными!
Материал подготовлен в сотрудничестве с национальной сетью розничной торговли продуктами питания ELVI.