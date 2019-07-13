Они способствуют набору веса, или 5 неприятных фактов о фруктах и ягодах

Специалист по питанию Евгения Янсоне разъясняет пять популярных мифов о фруктах, о которых следует помнить, чтобы сделать свой рацион сбалансированным!

1-й миф: буду есть фрукты, чтобы похудеть!

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Фрукты, конечно, более полезны, чем большинство других вкусностей, но все же не стоит лелеять большие надежды на то, что, включив в рацион большое количество фруктов, удастся похудеть. Главной составляющей фруктов являются быстро усвояемые углеводы, которые встречаются там в виде глюкозы, фруктозы и сахарозы, но они почти не содержат белков и жиров. Сначала кажется, что это вкусно, содержит мало калорий, буду есть сколько захочу и жить с осознанием - я здоров!

Но, к сожалению, все не так просто, ведь по сути фрукты - это смесь воды, сахара и клетчатки. Да, однозначно, фрукты полезны и очень нужны организму, но,

употребляя их, не получится утолить чувство голода надолго, к тому же сахар, если не будет израсходован в виде энергии, вскоре может превратиться в лишний вес.

Поэтому реальность достаточно сурова: если вы не собираетесь посещать тренажерный зал, косить сено у бабушки или отправиться на велопрогулку с друзьями после поедания фруктов, не надейтесь, что похудеете.

Фруктовые диеты не помогут сбросить вес, а наоборот - вы будете жить с постоянным чувством голода и в плохом настроении, так как ожидаемого результата не будет.

Поэтому ешьте фрукты и берите от них пользу и витамины, но с соблюдая меру, чтобы эти полезные вкусности действительно давали энергию, радость и вкус лета, а не разочарование, потому что из отпуска вы вернулись не с идеальной фигурой, так как "ели только фрукты"!

2-й миф: сухофрукты полезны, и их можно есть сколько хочешь!

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Сладости, торты, конфеты и кондитерские изделия действительно можно и нужно заменять сухофруктами, но следует помнить, что сухофрукты - тоже сладость, и их нельзя употреблять несоизмеримо много, иначе вы получите много лишнего сахара (тем более если в процессе дегидрации сухофруктов добавлялся дополнительный сахар, как иногда бывает).

Одна рекомендуемая порция - это одна ладошка сухофруктов. Этого будет достаточно, чтобы утолить голод и восстановить запасы энергии.

Если же за один раз вы планируете съесть пачку изюма, то ни о каком здоровом образе жизни не может быть и речи. К тому же некоторые производители расфасовывают в пачки строго нужное количество сухофруктов. Если вы привыкли съедать большеа, такие готовые упаковки - хороший способ напомнить себе, сколько сухофруктов необходимо для одного приема, и не съедать больше, чем планировалось!

3-й миф: фрукты - идеальная еда на вечер!

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