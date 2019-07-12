Пурвциемс: Женщина отправилась в игорный зал, оставив годовалых детей в машине

Окна автомобиля были закрыты, и взрослых поблизости не было, потому очевидец опасался, что малыши, которым около года, могут перегреться. Выслушав данные подозрения, полицейские немедленно отправились на место происшествия.

Были вызваны медики и спасательные службы. Несмотря на усилия сотрудников полиции связаться с владельцем автомобиля, сделать это не удалось. В магазине, который находился рядом, также не удалось найти кого-то из родителей малышей.

Чтобы устранить возможную для детей угрозу, было принято решение открыть машину в обязательном порядке. Когда сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) готовились открыть автомобиль, к нему подбежала женщина, которая пояснила, что она водитель и мать детей.

Пока полицейские слушали объяснения матери, к автомобилю подошла сердитая женщина. Свидетельница видела, как женщина выходила из игорного зала.

После этого мама призналась, что действительно была в игорном зале, но объяснила, что это был отчаянный шаг. У нее нет проблем с азартными играми, но есть финансовые проблемы, которые иначе решить не получается.