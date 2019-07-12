Российский флот: погибшие на подлодке моряки спасли мир от катастрофы

Подводный аппарат, который считается шпионской подлодкой и может долго работать на большой глубине, был поврежден в результате несчастного случая 1 июля. Как обычно, Кремль отрицает какие-либо потенциальные риски катастрофы.

Должностное лицо флота РФ Сергей Павлов на похоронах моряков сказал: "Своими жизнями они спасли жизни коллег, подлодку и предотвратили глобальную катастрофу".

Кремль отрицает любые риски, утверждая, что в подлодке все было полностью отключено и не было никаких проблем. И станции мониторинга радиации в Норвегии, находящиеся относительно недалеко от места происшествия, не сообщили о повышенном радиационном загрязнении воздуха.

Официальная информация свидетельствует, что пожар произошел 1 июля, когда подводный исследовательский аппарат АС-12 выполнял биометрические измерения. 14 членов экипажа погибли от отравления продуктами горения.

Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, пожар начался в отделении батарей подлодки, откуда распространился дальше. Это говорит о том, что в результате пожара внутри подлодки начал образовываться газообразный водород.

В подлодках находятся батареи, необходимые, чтобы обеспечить кратковременную подачу энергии. Когда батареи заряжаются, как побочный продукт появляется водород. Если концентрация этого газа достигает критического уровня, даже небольшая искра может вызвать пожар.

Как рассказал Шойгу, члены экипажа подлодки боролись с огнем полтора часа. Несмотря на то, что автоматические устройства по тушению включились, они оказались неэффективными. Выжившие члены экипажа начали процедуру экстренного всплытия, в результате чего подлодка всплыла недалеко от полуострова Корсика, где выжившие и были спасены.

Неофициальное название подводной станции взято у героя мультфильма - лошадки, тело которой состоит из воздушных шариков.

Как отмечает Русский ВВС, длина подлодки составляет всего 70 метров, где именно в ней расположен ядерный реактор - неизвестно.