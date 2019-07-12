Любовь к хеви-металу обернулась 14 годами тюрьмы и 74 ударами плетью

Музыканты иранской метал-группы Confess были приговорены к 14,5 годам тюрьмы и 74 ударам плетью за оскорбление религии. Кроме того, артистов обвинили в попытке организации государственного переворота. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на журнал Loudwire.
Участников группы Никана (Siyanor) Хосрави и Араша (Chemical) Ильхани обвинили в оскорблении ислама, а также организации протестов против действующего режима и президента страны.
В постановлении суда указано, что участники "пытались повлиять на общественное мнение путем создания музыки с антиправительственными текстами и оскорбительным содержанием, а также давали интервью оппозиционным СМИ".
Сама история произошла в 2015 году и первоначально артистов должны были казнить. Так как за оскорбление пророка Мухаммеда положена казнь. Их арестовали и держали в одиночных камерах. Но приговор был смягчен и музыканты вышли под залог, что дождаться окончательного решения суда.
Тогда металлисты сбежали в Турцию, где получили политическое убежище в Норвегии. Именно там, в стране где хеви-метал музыка уважаема на государственном уровне, они и узнали про приговор. В ответ на заключение иранских властей артисты записали новую композицию Ervin (в честь названия тюрьмы в Иране, где они находились).