Любовь к хеви-металу обернулась 14 годами тюрьмы и 74 ударами плетью

Тогда металлисты сбежали в Турцию, где получили политическое убежище в Норвегии. Именно там, в стране где хеви-метал музыка уважаема на государственном уровне, они и узнали про приговор. В ответ на заключение иранских властей артисты записали новую композицию Ervin (в честь названия тюрьмы в Иране, где они находились).