В Латвии за день в авариях пострадали 19 человек

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, рассказали агентству LETA в Госполиции.
В четверг в стране было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, 14 из которых обошлись без пострадавших, ни одна авария не закончилась летальным исходом.
В Рижском регионе за прошедшие сутки произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале - 12, в Видземе - 8, в Курземе - 7, а на дорогах Латгале было зарегистрировано 6 аварий, свидетельствуют обобщенные данные Госполиции.