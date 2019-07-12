Вс, 14.07.2019
До досрочных парламентских выборов в Киеве осталась почти неделя. То, что пока лидирует партия Зеленского - и, по-видимому, продолжит, - новость вполне предсказуемая и... не очень важная. Гораздо серьезнее другое: сохранит ли Украина при новом правительстве свои прежние позиции в политической Европе? Иван Пауков, комментатор TVNET

В Латвии за день в авариях пострадали 19 человек

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, рассказали агентству LETA в Госполиции.

В четверг в стране было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий, 14 из которых обошлись без пострадавших, ни одна авария не закончилась летальным исходом.

В Рижском регионе за прошедшие сутки произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале - 12, в Видземе - 8, в Курземе - 7, а на дорогах Латгале было зарегистрировано 6 аварий, свидетельствуют обобщенные данные Госполиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ