Спортивное лето: как получить максимум эффекта от тренировок в жару

Будет ли эффект?

"Возможно", - только это могут ответить эксперты на данный вопрос. Да, вы, скорее всего, слышали, что тренировки в тепле наиболее эффективны. Однако эффективность тренировок всегда зависит только от метаболизма. В жару есть небольшая вероятность его ускорить.

Как заниматься спортом в жару?

Пейте воду!

Пейте больше воды небольшими порциями каждые 15-20 минут во время тренировки, а лучше в целом увеличить свою дневную норму потребления воды примерно на 500-700 мл. Это поможет снизить риск солнечного удара.

Следует отметить, что воду нужно пить, даже если вы этого не хотите, - не ждите сухости во рту или жажды.

Правильно оденьтесь!

Для ваших тренировок лучше выбрать свободную форму из "дышащих" тканей. Также стоит напомнить о головном уборе, который защитит голову от солнечных лучей, лучше пусть будет с отверстиями для вентиляции.

Не тренируйтесь в пик жары!

В самое пекло лучше не тренироваться на открытом воздухе, так как это грозит тем, что вы можете получить тепловой или солнечный удар. Несмотря на то, что вы даже защитите голову от горячего воздуха, все равно риск велик!

Лучше проведите тренировки рано утром или вечером или же отдайте предпочтение походу в спортзал.

Также не следует забывать о солнцезащитном креме и прохладном душе!

Что лучше всего тренировать?

В пекло эксперты советуют избегать силовых нагрузок. Поднимать штангу или заниматься боксом лучше в прохладном зале.