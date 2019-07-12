Брока остановила свою работу в ВЛ-ТБ/ДННЛ

Депутат Рижской думы Байба Брока решила на время остановить свою работу в национальном объединении "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Об этом она сообщила в ходе сегодняшней пресс-конференции, давая объяснения по поводу начатого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовного процесса.
Политик заявила, что остановила свою работу в партии на время расследования, чтобы не бросать тень на свою политическую деятельность.
В то же время она продолжит исполнять свои обязанности в качестве депутата Рижской думы и не сложит мандат.
Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.
В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.