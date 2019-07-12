Брока остановила свою работу в ВЛ-ТБ/ДННЛ

Политик заявила, что остановила свою работу в партии на время расследования, чтобы не бросать тень на свою политическую деятельность.

В то же время она продолжит исполнять свои обязанности в качестве депутата Рижской думы и не сложит мандат.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.