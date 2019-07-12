Вс, 14.07.2019
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"Такой позор": Меган Маркл назвали плохой матерью
А вы что скажете?

Меган Маркл

ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

На Меган Маркл обрушился шквал критики от пользователей соцсетей. Дело в том, как она держала своего ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

10 июля Меган Маркл с сыном Арчи встретилась с герцогиней Кембриджской Кэтрин и ее тремя детьми для того, чтобы понаблюдать, как мужья играют в поло.

После того как снимки герцогини Сассекской с малышом попали в Сеть, в Instagram посыпалась критика в адрес новоиспеченной мамочки.

Галерея: Принц Гарри и Меган Маркл

"Кажется, Меган вот-вот уронит его", - писали одни. "Она должна была надеть на бедного ребенка головной убор и носочки, - высказывали возмущение другие. - Она не умеет держать младенца". 

Однако большинство пользователей встали на защиту 37-летней Маркл. "Мне искренне не нравится эта девчонка, но вы не можете унижать ее только потому, что она неумело держит сына", - гласит один из комментариев. 

"Для нее это новый опыт, к тому же мы все в свое время держали детей немного странно", - писали люди, отмечая, что герцогиня только учится быть матерью.

Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисон родился 6 мая этого года. Этоих  первый и пока единственный ребенок.

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