"Такой позор": Меган Маркл назвали плохой матерью
На Меган Маркл обрушился шквал критики от пользователей соцсетей. Дело в том, как она держала своего ребенка. Об этом пишет Daily Mail.
10 июля Меган Маркл с сыном Арчи встретилась с герцогиней Кембриджской Кэтрин и ее тремя детьми для того, чтобы понаблюдать, как мужья играют в поло.
После того как снимки герцогини Сассекской с малышом попали в Сеть, в Instagram посыпалась критика в адрес новоиспеченной мамочки.
Галерея: Принц Гарри и Меган Маркл
"Кажется, Меган вот-вот уронит его", - писали одни. "Она должна была надеть на бедного ребенка головной убор и носочки, - высказывали возмущение другие. - Она не умеет держать младенца".
Однако большинство пользователей встали на защиту 37-летней Маркл. "Мне искренне не нравится эта девчонка, но вы не можете унижать ее только потому, что она неумело держит сына", - гласит один из комментариев.
"Для нее это новый опыт, к тому же мы все в свое время держали детей немного странно", - писали люди, отмечая, что герцогиня только учится быть матерью.
Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисон родился 6 мая этого года. Этоих первый и пока единственный ребенок.