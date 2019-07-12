"Такой позор": Меган Маркл назвали плохой матерью

10 июля Меган Маркл с сыном Арчи встретилась с герцогиней Кембриджской Кэтрин и ее тремя детьми для того, чтобы понаблюдать, как мужья играют в поло.

После того как снимки герцогини Сассекской с малышом попали в Сеть, в Instagram посыпалась критика в адрес новоиспеченной мамочки.

Галерея: Принц Гарри и Меган Маркл

"Кажется, Меган вот-вот уронит его", - писали одни. "Она должна была надеть на бедного ребенка головной убор и носочки, - высказывали возмущение другие. - Она не умеет держать младенца".

Однако большинство пользователей встали на защиту 37-летней Маркл. "Мне искренне не нравится эта девчонка, но вы не можете унижать ее только потому, что она неумело держит сына", - гласит один из комментариев.

"Для нее это новый опыт, к тому же мы все в свое время держали детей немного странно", - писали люди, отмечая, что герцогиня только учится быть матерью.