В четверг в водоемах Латвии найдено трое утонувших

В четверг сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) трижды участвовали в операциях по поиску утонувших в водоемах, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.
В 12.10 поступил вызов в Даугавгриву, где в море тонул человек. Еще до прибытия ГПСС муниципальная полиция доставила тело на берег.
В 12.40 поступил вызов в Салдусский край, где один из четверых, находившихся в лодке, упал в воду, запутался в водорослях и утонул.
В 16.46 спасатели были вызваны в Юрмалу, на реку Лиелупе, где в воде плавали вещи. Тело утонувшего было найдено и доставлено на берег.
С начала года в Латвии утонули 54 человека.