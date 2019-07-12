В четверг в водоемах Латвии найдено трое утонувших

В 12.10 поступил вызов в Даугавгриву, где в море тонул человек. Еще до прибытия ГПСС муниципальная полиция доставила тело на берег.

В 12.40 поступил вызов в Салдусский край, где один из четверых, находившихся в лодке, упал в воду, запутался в водорослях и утонул.

В 16.46 спасатели были вызваны в Юрмалу, на реку Лиелупе, где в воде плавали вещи. Тело утонувшего было найдено и доставлено на берег.