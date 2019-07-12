Серена Уильямс: Медицина - единственная причина, по которой я могу соревноваться

В полуфинале Уимблдона-2019 Уильямс легко разделалась с чешкой Барборой Стрыцовой (6:1, 6:2), которая находится на 54-м месте в мировом рейтинге.

"Думаю, что медицинские технологии сделали большой шаг вперёд. Это единственная причина, по которой я до сих пор могу соревноваться с лучшими теннисистками мира. Чувствую, если бы такие технологии были 20 лет назад, то Майкл Джордан, возможно, до сих пор играл бы в баскетбол. Сейчас мы знаем намного больше о собственном теле", - сказала Серена.

Серена Уильямс 13-й лет подряд играет хотя бы в одном из финалов турниров "Большого шлема". Американка считается одной из лучших теннисисток за всю историю этого вида спорта. На счету Уильямс 24 победы на турнирах "Большого шлема".

Галерея: Наряды Серены Уильямс

"В данный момент я делаю совсем другие вещи в сравнении с началом моей карьеры. То же самое можно сказать и о Роджере Федерере. Сейчас очень много спортсменов, которые после 30 лет остаются лучшими в мире. Давайте вспомним Тайгера Вудса. Такие спортсмены невероятно вдохновляют и заставляют меня двигаться вперёд", - отметила Уильямс.