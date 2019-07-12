KNAB предписал подозреваемому Ушакову известить о смене места жительства

В уголовно-процессуальном законе говорится, что подозреваемый обязан в течение не более чем одного рабочего дня письменно уведомить следователя о смене места жительства с указанием нового адреса. Избранный депутатом Европарламента Ушаков сейчас находится и работает в Брюсселе.

В KNAB подтвердили, что к Ушакову применен статус подозреваемого по статье о нарушении запрета на использование специальных устройств, предназначенных для того, чтобы чинить помехи оперативной работе.

За такое преступление наказанием является лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы, денежный штраф, лишение права на определенный род деятельности.

Как сообщалось, во время процессуальных действий по уголовному процессу Rīgas satiksme в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе был изъят предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического значения.

В соответствии с законом об обороте товаров стратегического значения физическим лицам запрещено их приобретать, хранить и использовать.

В KNAB более подробной информации об изъятом предмете не дали, но сам Ушаков в фейсбуке пояснил, что это было "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - сообщил бывший мэр, отметив, что его обнаружение в кабинете вызвало "немало удивления".