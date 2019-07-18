Латвийские клубы получат внушительные премиальные за участие в еврокубках

На прошлой неделе УЕФА проинформировало о премиальных, которые будут присуждены командам в сезоне-2019/2020. Общий объём премиальных составляет 3,25 миллиарда евро.

Напомним, что "Рига" не смогла преодолеть первый отборочный раунд Лиги чемпионов, поэтому их премиальные составят 280 тысяч евро. За выход во второй раунд рижане заработали бы ещё 380 тысяч, но эти деньги будут переведены на счёт ирландского клуба "Дандолк".

Правда, чемпиону Латвии не стоит расстраиваться, так как команда продолжит выступления в еврокубках, но уже в отборочных матчах Лиги Европы. Там тоже предусмотрено финансирование со стороны УЕФА.