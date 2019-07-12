Сб, 13.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

В Саулкрасты пройдет ежегодный джазовый фестиваль

Jau stundu pirms noslēguma koncerta sākuma Saulkrastu estrāde bija gandrīz pilna. Koncerta laikā bija aizņemtas gan visas sēdvietas, gan stāvvietas ap estrādi. Ļoti iespējams, ka šis bija vislabāk apmeklētais Saulkrastu džeza festivāls.

ФОТО: Artūrs Andžs/APOLLO

С 15 по 20 июля, в комплексе отдыха Minhauzena Unda в Саулкрасты будет проходить XXII международный джазовый фестиваль Saulkrasti Jazz Festival 2019, проинформировали агентство ЛЕТА организаторы фестиваля.

Главными гостями фестиваля станут музыканты из США - легендарные Деннис Чемберсс, Джефф Берлин, Дэвид Санчес (David Sancious) и Оз Ной, создавшие музыкальное объединение Moshulu. Их выступление закроет программу фестиваля 20 июля.

В течение всей недели на сцену будут выходить признанные джазовые музыканты - виртуозный саксофонист Клоуденс Льюис (Claudens Louis) с группой CieL Experience из Флориды, группа из Венгрии Silhoiette вместе с ударником, вокалистом и композитором из США Vinx, местная джаз-фанк группа

Grupas "Very Cool People" jaunā albuma "Caution! Contains Words! " prezentācija

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

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Для зрителей выступят также три биг-бэнда - Каунасский биг-бэнд из Литвы, биг-бэнд RDKS JVLMA из Латвии и биг-бэнд Interfak из Бельгии. Кроме того, во время фестиваля на сцену выйдут два бас-гитариста - восходящая звезда из Польши Кинга Глик (Kinga Glyk) и широко известный SHOB из Франции. На сцену фестиваля в этом году вернется также контрабасист Эхуд Этун (Ehud Ettun).

В рамках фестиваля пройдут интенсивные мастер-классы для заинтересованных зрителей, а также конкурс молодых барабанщиков "Baltic Drummers League", в котором примут участие барабанщики из Латвии, Литвы и Эстонии в возрасте до 25 лет. Имя лучшего молодого барабанщика в Балтии выяснится 17 июля.

Более подробная информация о фестивале доступна на домашней странице www.saulkrastijazz.lv.

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