В Саулкрасты пройдет ежегодный джазовый фестиваль

Главными гостями фестиваля станут музыканты из США - легендарные Деннис Чемберсс, Джефф Берлин, Дэвид Санчес (David Sancious) и Оз Ной, создавшие музыкальное объединение Moshulu. Их выступление закроет программу фестиваля 20 июля.

В течение всей недели на сцену будут выходить признанные джазовые музыканты - виртуозный саксофонист Клоуденс Льюис (Claudens Louis) с группой CieL Experience из Флориды, группа из Венгрии Silhoiette вместе с ударником, вокалистом и композитором из США Vinx, местная джаз-фанк группа

Grupas "Very Cool People" jaunā albuma "Caution! Contains Words! " prezentācija ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

.

Для зрителей выступят также три биг-бэнда - Каунасский биг-бэнд из Литвы, биг-бэнд RDKS JVLMA из Латвии и биг-бэнд Interfak из Бельгии. Кроме того, во время фестиваля на сцену выйдут два бас-гитариста - восходящая звезда из Польши Кинга Глик (Kinga Glyk) и широко известный SHOB из Франции. На сцену фестиваля в этом году вернется также контрабасист Эхуд Этун (Ehud Ettun).

В рамках фестиваля пройдут интенсивные мастер-классы для заинтересованных зрителей, а также конкурс молодых барабанщиков "Baltic Drummers League", в котором примут участие барабанщики из Латвии, Литвы и Эстонии в возрасте до 25 лет. Имя лучшего молодого барабанщика в Балтии выяснится 17 июля.