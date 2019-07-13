До досрочных парламентских выборов в Киеве осталась почти неделя. То, что пока лидирует партия Зеленского - и, по-видимому, продолжит, - новость вполне предсказуемая и... не очень важная. Гораздо серьезнее другое: сохранит ли Украина при новом правительстве свои прежние позиции в политической Европе? С этим ясности куда меньше. Есть опасения, что при новом руководстве в Брюсселе предпочли бы партнера-соседа, чья конфронтация с Россией утвердилась бы в определенном статусе-кво. И далее бы не прогрессировала. Нет-нет, Брюссель вовсе не желает Украине роли "второй Молдовы". Даже при всем (гипотетическом) желании Украину на подобную роль никак не отодвинуть. Зато на роли "второй Грузии" она, похоже, сегодня многих бы в "старом" ЕС вполне устроила.

Что же случилось? "Слабая" Европа в итоге предпочла realpolitik? Желает снова дружить с РФ - или хотя бы делать такой вид? Задумывается о снятии санкций? Или попросту группы ее бизнес-интересантов лоббируют соответствующие политические решения?

Нет, дело не в этом. Оно в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен".

Ясно, что, как ни надоела война, проталкивать такую инициативу никто в евроинституциях не посмел бы. Да вдруг появился замечательный шанс извне - предвыборное обещание Зеленского "перестать стрелять", поддержанное 73%-ми украинцев.

Истолковала его политическая Европа, грубо и общо говоря, следующим образом: народ Украины измучен войной.

Именно эта усталость, упорно не принимаемая в расчет прежним президентом, несколько упертым хардлайнером, - и обеспечила приход к власти новых политических сил. И ведь совсем не пропутинских! По-прежнему ориентированных на Европу. Но одновременно и не нацеленных на войну до победного конца в стиле Петра Порошенко.

Ведь с той порошенковской детерминацией Евросоюз (о США речи нет, это вопрос отдельный) никак не мог "работать". Признавая противоправность аннексии Крыма и военных действий в Донбассе, пробовать "смягчить" Порошенко было бы просто политическим безумием. А тут является новый президент, да еще и на волне фантастической поддержки народа, и заявляет, что главное - "перестать стрелять". И что сам он ради этого "перестать стрелять" готов на многое - от поисков возможности расширения "нормандского формата" до личной встречи с Путиным.

При этом всем очевидно, что возможности Зеленского в данном вопросе, говоря мягко, весьма ограничены. Не так давно мы наблюдали, как первая его инициатива - развести стрелявших по разным станицам - кончилась ничем. Кроме того, совсем не секрет, что ни концепции, ни тем более "дорожной карты" деоккупации Донбасса у президентской команды как не было, так и нет.

А поскольку при этом также ясно, в чьем кармане лежат все ключики от возможного завершения войны и насколько (не)переговороспособен обладатель этого кармана, то выходит, что выбор совсем невелик: либо продолжение боевых действий, либо замороженный конфликт. Потому что Украина в любом случае не капитулирует. И никто ее не заставит.

Но понимание всего этого - область здравого смысла и логики . В области же политических ходов открывается некоторый маневр. Имеем ведь свеженького Зеленского, который самолично "выкатил" неплохую идею, помогающую несколько уменьшить Европе ее головную боль в "восточном" вопросе (у нее и так головной боли по всем возможным вопросам избыток).

То есть, имеем вовсе не брюссельскую инициативу, но вполне аутентичный украинский vox populi, озвученный новым президентом. Тут никто и полслова дурного не молвит.

"Мы очень хотим закончить эту войну дипломатическим путем", - рек Зеленский корреспонденту DW на днях в Краматорске. Да это же просто подарок! Глупо не воспользоваться. И свои европейские граждане поймут и поддержат, они же в принципе против любой войны!

"Западные политики обладают особой чуткостью к собственному общественному мнению, - написал недавно в авторской колонке сайта Еспресо ТV Виталий Портников, - а общественное мнение и в Европе, и в Северной Америке всегда на стороне слабого... На стороне Давида, который выходит против Голиафа.

Но если Давид не хочет воевать с Голиафом, то почему с Голиафом должен воевать зритель их поединка?"

Действительно, неужели нам, Европе, этот Донбасс нужен больше всех? Может, все-таки сами как-нибудь договорятся? Так или эдак? А успокоить Голиафа мы поможем.

Разве не именно про это был не слишком приличный жест восстановления права голоса РФ в ПАСЕ?

Понимает ли господин Зеленский, в какую ввязывается историю? Похоже, догадывается. Иначе бы так не настаивал на проведении саммита Украина-ЕС в Киеве именно сейчас. Хотя с самого начала было ясно, что желаемое и в итоге утвержденное время саммита - 8 июля - будет автоматически означать встречу президента с уходящими главами евроинституций. Чья концепция партнерства с Украиной, сформировавшаяся в порошенковскую эпоху, давно известна.

Вот и отлично. К чему Зеленскому неожиданности в канун им же инициированных досрочных парламентских выборов?

И все прошло лучше не бывает. Как писали в советской прессе времен моего детства, "звучали пламенные речи" - и всех пламеннее оказался финальный спич Дональда Туска, признесенный по-украински. Теперь и он, и Жан-Клод Юнкер, и Федерика Могерини оставят правильные рекомендации своим преемникам.

На реформы и развитие Киев получил от ЕС 120 миллионов евро - тоже, согласитесь, недурно.

Правда, фон у саммита вышел очень уж неавантажным. Как раз 8 июля случился серьезный политико-медийный скандал - вокруг обрушения так называемого "гуманитарного телемоста" между украинским каналом NewsOne и кремлевским Россия 24, назначенного, было, на 12 июля. Дело не только в абсурдности идеи, которая так или иначе вряд ли прошла бы. Дело также и в обнаруженной в тот же день Генпрокуратурой Украины детали: руководитель некоей ассоциации юридических компаний, зарегистрированной на Кипре и являющейся бенефициарным собственником NewsOne - то же физическое лицо, что и фактический президент российского Промсвязьбанка. А банк этот - давным-давно под санкциями Украины, поскольку финансирует и обслуживает оборонные заказы РФ.

В результате против телекомпании возбуждено дело о финансировании терроризма.

Любопытно, что мешало почтенной организации раскопать - или обнародовать - эту связь несколько раньше. Тем более, что всем было известно: фактически телеканалом рулит Виктор Медведчук, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь". И заодно кум Владимира Путина.

При прежнем президенте Медведчук уже был хозяином двух украинских информационных телеканалов. СМИ утверждают, что такое было возможно в силу личной договоренности с Петром Порошенко. И на условии не критиковать действия оного.

Но в июне Медведчук, окончательно осмелев, хапнул "до кучи" (не беда, что через подставное лицо) еще и злосчастный NewsOne. Чья команда тут же разбежалась кто куда. По Киеву поползли толки, что "рука Москвы" в темпе блицкрига скупает украинское медиапространство, а президент Зеленский делает вид, что ничего не происходит.

11 июля Еспресо TV опубликовало вполне паническое интервью немецкого политкомментатора Бориса Райтшустера под душераздирающим заголовком "Германия вас сдала. Медведчук скупает медиа. Люди, куда вы смотрите?! Бейте в набат!"

"Это будет как в Грузии - формально все будет запутано, но вы услышите, что Путин не такой плохой, что все-таки надо дружить, и Евразийский союз более выгоден, чем Европейский", - таким Райтшустеру видится черный сценарий для Украины.

Совершено не факт, что произойдет именно так. Гражданское общество в Украине достаточно зрелое, чтобы позволить обвести себя вокруг пальца. Но сам по себе "грузинский намек" довольно точен. И потому тревожен.

У Украины в ее нынешней политической ситуации, увы, есть шансы соскользнуть именно в то постколониальное болото, где до сих пор, время от времени истерикуя, барахтается Грузия. Там ведь тоже случилось однажды "озарение" в виде нескольких лет правительства Саакашвили. И что в итоге? Сегодня страной управляет даже не единственная партия парламентского большинства ("Грузинская Мечта"), но просто-напросто один Большой Олигарх. Пайщик Газпрома по имени Бидзина Иванишвили. О чем известно в Грузии каждому, и многим за ее пределами.

Зато у ЕС с Грузией несоизмеримо меньше хлопот, чем с Украиной. Формально страна движется европейским курсом. Там практически неограниченная свободы слова (в чем недавно мы все с большой наглядностью убедились). А вооруженный конфликт 2008 года с РФ вполне надежно заморожен.

Конечно, есть внутренние проблемы: крупный бизнес слишком уж завязан на России, агрессивно ведет себя церковь, общество сильно противится равноправию ЛГБТ... Но в целом - красивая, гостеприимная и дружественная страна по соседству с ЕС. С очень европейской столицей, где на каждом шагу вам ответят по-английски. Приезжать туда - одно удовольствие. Но инкорпорировать в Союз?! Пожалуй, преждевременно. Пока. Хотя, быть может, лет через 20-25... там будет видно!