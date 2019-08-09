Мария Командная - одна из самых ярких и талантливых спортивных журналисток России
Сегодня героиней рубрики Instagram недели стала звезда российского спортивного телевидения Мария Командная, которая начала свою карьеру в 17 лет и к сегодняшнему дню практически не имеет себе равных среди журналисток в России.
Мария Командная родилась в 1988 году (предположительно, так как девушка тщательно скрывает свой возраст), окончила журфак МГУ и никогда не собиралась становиться спортивным журналистом.
Девушка любила кино и планировала посвятить себя именно этому виду искусства, став кинокритиком. Свои коррективы в планы Командной внёс журналист Василий Уткин, который посетил МГУ с лекцией, познакомился с Марией и пригласил её на собеседование. Через несколько месяцев её пригласили поработать на "НТВ+ Футбол".
Ну что, кому охота выиграть футболку сборной России? Размер М, Москва (и Красногорск, ха-ха), но если не Москва, мы что-нибудь придумаем! Пишите в комментариях предполагаемый счёт и авторов голов в матче Россия — Аргентина! Чей прогноз окажется ближе всех к реальности, тот и получит футбу! Итоги подводим в субботу вечером, гоу!
Позже журналистка работала на телеканалах "Россия 2", "Матч ТВ", "Дождь", Первом канале и даже американском FOX Sports. Кроме того, Командная активно освещала Олимпийские игры, а также вела жеребьёвку чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Командовать Марадоне, когда нужно вытаскивать шарики из аквариума, мне очень понравилось. На самом деле, это день, который я никогда не забуду. Один из самых счастливых в моей жизни! Вести жеребьёвку - гигантская честь. Спасибо FIFA", - сказала тогда Мария.
В конце декабря Мария Командная решила завести блог на Youtube, который получил название Commandos. На канале вышло больше десяти интервью с людьми из мира спорта, среди которых Илья Геркус, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Аделина Сотникова, а также иностранные гости - Гари Линекер, Массимо Каррера и Уле-Эйнар Бьорндален.
Смотреть эти интервью одно удовольствие, если вы любите спорт и красивых девушек, к которым без сомнений можно отнести Марию. И, кстати, это не тот случай, когда красивая телеведущая ничего из себя не представляет в профессии. Слушать Марию также интересно, как и смотреть на неё.
10K done!💫 Спасибо огромное организаторам Московского марафона и всем-всем, кто бегает, занимается спортом и делает наш город лучше! Мне так хочется, чтобы когда-нибудь пробежать Московский марафон было так же почётно, как, например, Нью-Йоркский или Берлинский. И так, я думаю, будет, обязательно будет! Крепкие объятия Роме из @moskvariverrunnersofficial (🌟), который подошёл ко мне на старте с вопросом, не я ли делаю один там спортивный сайт (😈), бежал рядом и не бросал, когда ему было очень легко, а мне очень и очень тяжело! @adidasrussia, вам спасибо за идеальные беговые кроссы! 🚀 @strangesmile — тебе за то, что фотографируешь лучше всех в мире! 📷
Это я посылаю воздушный поцелуй футболистам "Ростова" и лично Курбану Бердыеву: я верю, что "Ростов" сегодня не проиграет и выйдет в весеннюю Лигу Европы. Ну пожалуйста, парни! Это моя ставка номер раз. Ставка номер два: завтра ЦСКА U-19 играет, как обычно, в Юношеской лиге УЕФА. У ребят 4 победы, 1 поражение и первое место в группе. Мне кажется, надо рисковать и ставить на победу над Тоттенхэмом. По крайней мере, это интересно! Да и коэффициент хороший очень. И ещё, мне кажется, великолепная история — это победа "Арсенала" на выезде в матче с "Базелем". Тут, кажется, без вопросов, а дают много. Удачи! // Специально для 🦁 leon.ru // Прогнозы даём и обсуждаем тут 👇🏼