Мария Командная - одна из самых ярких и талантливых спортивных журналисток России

Мария Командная родилась в 1988 году (предположительно, так как девушка тщательно скрывает свой возраст), окончила журфак МГУ и никогда не собиралась становиться спортивным журналистом.

Девушка любила кино и планировала посвятить себя именно этому виду искусства, став кинокритиком. Свои коррективы в планы Командной внёс журналист Василий Уткин, который посетил МГУ с лекцией, познакомился с Марией и пригласил её на собеседование. Через несколько месяцев её пригласили поработать на "НТВ+ Футбол".

Позже журналистка работала на телеканалах "Россия 2", "Матч ТВ", "Дождь", Первом канале и даже американском FOX Sports. Кроме того, Командная активно освещала Олимпийские игры, а также вела жеребьёвку чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Командовать Марадоне, когда нужно вытаскивать шарики из аквариума, мне очень понравилось. На самом деле, это день, который я никогда не забуду. Один из самых счастливых в моей жизни! Вести жеребьёвку - гигантская честь. Спасибо FIFA", - сказала тогда Мария.

В конце декабря Мария Командная решила завести блог на Youtube, который получил название Commandos. На канале вышло больше десяти интервью с людьми из мира спорта, среди которых Илья Геркус, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Аделина Сотникова, а также иностранные гости - Гари Линекер, Массимо Каррера и Уле-Эйнар Бьорндален.