Гризманн перешёл в "Барселону": первый громкий трансфер каталонцев

Сага с переходом французского нападающего из мадридского "Атлетико" в "Барселону" подошла к концу. В последние недели в футбольном сообществе только и обсуждали, что трансфера Гризманна в "Барсу" и вот наконец каталонский клуб объявил об этом официально.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

Форвард заключил с "Барселоной" контракт сроком на 5 лет. Трансфер француза обошёлся "сине-гранатовым" в 120 миллионов евро. Именно такая сумма была прописана в контракте 28-летнего футболиста в качестве отступных. В новом договоре между клубом и игроком прописаны отступные в размере 800 миллионов евро.

Антуан Гризманн с 2014 года выступал за "Атлетико", в котором за 5 лет провёл 257 матчей и забил 133 мяча. В 2016 году футболист в составе сборной Франции завоевал серебряные медали чемпионата Европы и по итогам года вошёл в тройку претендентов на "Золотой мяч". В 2018 году футболист стал чемпионом мира.