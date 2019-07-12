LTV: одним из новых владельцев PNB banka стал нефтяной магнат

Одним из новых владельцев банка PNB banka (ранее известного как Norvik banka) является газовый и нефтяной магнат из Ближнего Востока, миллиардер Роджер Тамраз, сообщает передача Panorāma на Латвийском телевидении (LTV).
Этот факт журналистам подтвердил председатель правления банка Оливер Брамвелл. Закупку акций банка еще должна одобрить Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).
Согласно доступной в иностранной прессе информации, Тамраз во время своей карьеры вел активную деятельность на Ближнем Востоке, где делал инвестиции в нефтяные и газовые предприятия.
Ранее уже сообщалось, что группа инвесторов из США и Европы приобрела 60% акций PNB banka - об этом агентство LETA проинформировала руководитель отдела коммуникаций банка Винета Вилистере-Лаце. Однако она не раскрыла имена новых акционеров.
Она также указала, что регулятору, Регистру предприятий и другим вовлеченным сторонам была предоставлена информация об изменениях в составе акционеров PNB banka.
Вилистере-Лаце рассказала, что самый крупный акционер и председатель совета банка Григорий Гусельников больше не возглавляет совет.
В свою очередь представитель FKTK Даце Янсоне указала, что комиссия проинформирована о ситуации и сейчас проводи все необходимые действия по надзору и обмену информацией с банком и Европейским Центральным банком.
"Важно понимать, что в такой ситуации, когда у банка меняется крупнейший акционер, для клиентов по сути ничего не меняется - услуги предоставляются и все обязательства остаются в силе", - подчеркнула Янсоне.
Она также указала, что с марта этого года банк PNB находится под надзором Центробанка Европы, к тому же получение существенного участия во всех банках единого механизма надзора является компетенцией Европейского центробанка, поэтому конечное решениее о реализации сделки и получении существенного участия примут коллеги из Центробанка Европы.
Такие решения принимаются на основе конкретных критериев, которым должны соответствовать акционеры банка.
Ранее в социальной сети Twitter Григорий Гусельников сообщил, что продал акции PNB banka акционерам из Европы и США.
Все в жизни когда-то заканчивается! На этой неделе я и члены моей семьи продали свои акции @PNB_Banka_Intl инвесторам из Европы и США.— Guselnikov Grigory (@GuselnikovG) June 27, 2019
Уверен - новые акционеры банка смогут найти точки роста банковского бизнеса в Прибалтике
Огромное спасибо и будущих успехов всей КОМАНДЕ Банка!
В 2018 году PNB banka, согласно предварительным данным, работал с убытками в размере 5,099 млн евро, а убытки группы банка составили 18,403 млн евро. Аудированные данные о деятельности в 2018 году банк до сих пор не сообщил, за что КРФК оштрафовала его на 4260 евро.
Ранее опубликованные банком данные свидетельствуют о том, что Гусельникову принадлежало 56,01% акций банка, а опосредованно - еще 39,96%.
По объему активов PNB banka в конце 2018 года занимал седьмое место среди латвийских банков.