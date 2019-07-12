LTV: одним из новых владельцев PNB banka стал нефтяной магнат

Этот факт журналистам подтвердил председатель правления банка Оливер Брамвелл. Закупку акций банка еще должна одобрить Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK).

Согласно доступной в иностранной прессе информации, Тамраз во время своей карьеры вел активную деятельность на Ближнем Востоке, где делал инвестиции в нефтяные и газовые предприятия.

Ранее уже сообщалось, что группа инвесторов из США и Европы приобрела 60% акций PNB banka - об этом агентство LETA проинформировала руководитель отдела коммуникаций банка Винета Вилистере-Лаце. Однако она не раскрыла имена новых акционеров.

Она также указала, что регулятору, Регистру предприятий и другим вовлеченным сторонам была предоставлена информация об изменениях в составе акционеров PNB banka.

Вилистере-Лаце рассказала, что самый крупный акционер и председатель совета банка Григорий Гусельников больше не возглавляет совет.

В свою очередь представитель FKTK Даце Янсоне указала, что комиссия проинформирована о ситуации и сейчас проводи все необходимые действия по надзору и обмену информацией с банком и Европейским Центральным банком.

"Важно понимать, что в такой ситуации, когда у банка меняется крупнейший акционер, для клиентов по сути ничего не меняется - услуги предоставляются и все обязательства остаются в силе", - подчеркнула Янсоне.

Она также указала, что с марта этого года банк PNB находится под надзором Центробанка Европы, к тому же получение существенного участия во всех банках единого механизма надзора является компетенцией Европейского центробанка, поэтому конечное решениее о реализации сделки и получении существенного участия примут коллеги из Центробанка Европы.

Такие решения принимаются на основе конкретных критериев, которым должны соответствовать акционеры банка.



Ранее в социальной сети Twitter Григорий Гусельников сообщил, что продал акции PNB banka акционерам из Европы и США.

Все в жизни когда-то заканчивается! На этой неделе я и члены моей семьи продали свои акции @PNB_Banka_Intl инвесторам из Европы и США.

Уверен - новые акционеры банка смогут найти точки роста банковского бизнеса в Прибалтике

Огромное спасибо и будущих успехов всей КОМАНДЕ Банка! — Guselnikov Grigory (@GuselnikovG) June 27, 2019

В 2018 году PNB banka, согласно предварительным данным, работал с убытками в размере 5,099 млн евро, а убытки группы банка составили 18,403 млн евро. Аудированные данные о деятельности в 2018 году банк до сих пор не сообщил, за что КРФК оштрафовала его на 4260 евро.

Ранее опубликованные банком данные свидетельствуют о том, что Гусельникову принадлежало 56,01% акций банка, а опосредованно - еще 39,96%.