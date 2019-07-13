Лобода устроила скандал на фестивале

Как отметила сама певица, она должна была исполнить всего две песни.



"Люблю концерты, где можно спеть две песни", - написал Лобода на своей странице в Instagram.

Как сообщается на концерте у организаторов возникли проблемы с количеством гримерных. Поэтому комнаты выделялись на 2-3 исполнителя. Это не понравилось Светлане. Она стала возмущаться, что был не выполнили ее райдер и не предоставили VIP-гримерку.

Сама Лобода пока что не прокомментировала эту информацию.