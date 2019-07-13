Сб, 13.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

Лобода устроила скандал на фестивале

Светлана Лобода

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Популярная исполнительница Светлана Лобода вновь попала в заголодки новостных изданий. На этот раз звезда устроила скандал на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на "Невские новости". 

Как отметила сама певица, она должна была исполнить всего две песни. 

"Люблю концерты, где можно спеть две песни", - написал Лобода на своей странице в Instagram.

Как сообщается на концерте у организаторов возникли проблемы с количеством гримерных. Поэтому комнаты выделялись на 2-3 исполнителя. Это не понравилось Светлане. Она стала возмущаться, что был не выполнили ее райдер и не предоставили VIP-гримерку.

Сама Лобода пока что не прокомментировала эту информацию.

Ранее артистка вызвала ажиотаж обнаженным фото, которое оказалось совсем не ее.

"Белые ночи" проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года. Это один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе. 

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