Лобода устроила скандал на фестивале

Популярная исполнительница Светлана Лобода вновь попала в заголодки новостных изданий. На этот раз звезда устроила скандал на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание Lenta.ru со ссылкой на "Невские новости".
Как отметила сама певица, она должна была исполнить всего две песни.
"Люблю концерты, где можно спеть две песни", - написал Лобода на своей странице в Instagram.
Как сообщается на концерте у организаторов возникли проблемы с количеством гримерных. Поэтому комнаты выделялись на 2-3 исполнителя. Это не понравилось Светлане. Она стала возмущаться, что был не выполнили ее райдер и не предоставили VIP-гримерку.
Сама Лобода пока что не прокомментировала эту информацию.
"Белые ночи" проводится в Санкт-Петербурге с 1992 года. Это один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.