Врачам удалось спасти от страданий "человека-дерево"

Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа похожа на кору дерева.

44-летний палестинец не мог ужиться с этим диагнозом: он испытывал сильнейшую боль на протяжении десяти лет. Конечно, и внешний вид доставлял дискомфорт прохожим.

Ему предлагали ампутировать руки, однако мужчина отказался.

Пару лет назад доктора уже однажды удалили Махмуду бородавки, но они начали расти вновь. После этого медики приняли решение вырезать остатки наростов еще глубже с целью избежать их мутации.

"Операция полностью изменила мою жизнь. Теперь я могу играть со своими детьми", - признался Талули.

Сообщается, что врачи верят в то, что полностью вылечат мужчину с помощью индивидуальной терапии. В то же время стоит учитывать, что это заболевание встречается крайне редко и не имеет специальных методов лечения.