Под венец не пошёл и встретил новую любовь: Мерзликин и его дама сердца Александра

25-летний хоккеист, любимчик фанатов сборной Латвии, вратарь Элвис Мерзликин, которого часто называют Elvis Rockstar, пока что пребывает в статусе завидного жениха, но, возможно, это продлится совсем недолго. Всё чаще в социальных сетях появляются кадры, на которых спортсмен счастлив со своей любимой по имени Александра.
Симпатичная светловолосая девушка рассказала о вспыхнувших между ними чувствах в конце прошлого года, опубликовав романтичное фото с Элвисом.
Напомним, летом 2017 года, после пяти лет вместе, Мерзликин сделал предложение своей подруге, швейцарке по имени Луана. Однако в начале 2018 года стало известно, что пара отозвала помолвку.
Отметим, что предыдущие 10 лет Мерзликин провёл в Швейцарии. В этом сезоне он попрощался с командой "Лугано" и отправился покорять НХЛ. Ожидается, что в следующем сезоне он дебютирует в составе команды "Коламбус Блю Джекетс".
А пока он наслаждается обществом прекрасной дамы сердца. Насладитесь парой и вы!