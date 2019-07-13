Под венец не пошёл и встретил новую любовь: Мерзликин и его дама сердца Александра

25-летний хоккеист, любимчик фанатов сборной Латвии, вратарь Элвис Мерзликин, которого часто называют Elvis Rockstar, пока что пребывает в статусе завидного жениха, но, возможно, это продлится совсем недолго. Всё чаще в социальных сетях появляются кадры, на которых спортсмен счастлив со своей любимой по имени Александра.