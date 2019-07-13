Вс, 14.07.2019
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  • Под венец не пошёл и встретил новую любовь: Мерзликин и его дама сердца Александра

Под венец не пошёл и встретил новую любовь: Мерзликин и его дама сердца Александра

25-летний хоккеист, любимчик фанатов сборной Латвии, вратарь Элвис Мерзликин, которого часто называют Elvis Rockstar, пока что пребывает в статусе завидного жениха, но, возможно, это продлится совсем недолго. Всё чаще в социальных сетях появляются кадры, на которых спортсмен счастлив со своей любимой по имени Александра. 

Симпатичная светловолосая девушка рассказала о вспыхнувших между ними чувствах в конце прошлого года, опубликовав романтичное фото с Элвисом.

Напомним, летом 2017 года, после пяти лет вместе, Мерзликин сделал предложение своей подруге, швейцарке по имени Луана. Однако в начале 2018 года стало известно, что пара отозвала помолвку. 

Отметим, что предыдущие 10 лет Мерзликин провёл в Швейцарии. В этом сезоне он попрощался с командой "Лугано" и отправился покорять НХЛ. Ожидается, что в следующем сезоне он дебютирует в составе команды "Коламбус Блю Джекетс".

А пока он наслаждается обществом прекрасной дамы сердца. Насладитесь парой и вы!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏔

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🌇

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The Best of Me. #onequarterofabrain

A post shared by Aleksandra Tyszkiewicz (@aleksandra.tyszkiewicz) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🧩. . . . . . . . . #onequarterofabrain

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You’re it...you’re my smile. . . . . . . . . . . #onequarterofabrain

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