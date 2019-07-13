Не сидите дома! В Латвии отмечают День рыбака и праздник моря

В Лиепае праздник откроется минутой памяти в честь погибших моряков и рыбаков. Затем в 17.00 в Торговом канале состоится парад катеров и лодок и музыкальное представление "Вей, ветерок!", а в завершении праздника - бал под открытым небом.

В Вентспилсе праздника моря в этом году проходит под девизом "Сила и красота". Его основные мероприятия пройдут на Портовом променаде с 11.00 до 16.30, а в 20.00 начнется бал под открытым небом.

Галерея из архива: Праздник рыбака в Вентсписле прошлых лет

В Салацгриве праздник моря начнется в 9.30 с соревнований на байдарках. В его программе также катание на рыболовецких лодках в море, ярмарка у центра культуры, творческие мастерские и развлечения для детей, концерт и бал.

В Энгуре в течение всего дня запланированы различные праздничные мероприятия в порту, на рыночной площади и местной эстраде, а вечером состоится концерт популярных исполнителей.

В Юрмале праздник моря будут отмечать на эстраде Меллужи вместе с актерами Латвийского национального театра. В 21.00 начнется праздничный бал с участием "CoCo Orchestra".