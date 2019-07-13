В Даугавпилсском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

Также за прошедшие сутки в результате ДТП пострадали 32 человека.

В целом по стране было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 534 протокола, в том числе 221 за превышение скорости, три - за езду в состоянии алкогольного опьянения, один - за агрессивное вождение.