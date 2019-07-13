В Даугавпилсском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

В Науенской волости Даугавпилсского края прошедшей ночью автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла вскоре после полуночи. Пешехода сбила водитель автомашины VW Golf.
Также за прошедшие сутки в результате ДТП пострадали 32 человека.
В целом по стране было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия.
За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 534 протокола, в том числе 221 за превышение скорости, три - за езду в состоянии алкогольного опьянения, один - за агрессивное вождение.