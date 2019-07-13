Вс, 14.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

В Даугавпилсском крае автомобиль насмерть сбил пешехода

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В Науенской волости Даугавпилсского края прошедшей ночью автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла вскоре после полуночи. Пешехода сбила водитель автомашины VW Golf.

Также за прошедшие сутки в результате ДТП пострадали 32 человека.

В целом по стране было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 534 протокола, в том числе 221 за превышение скорости, три - за езду в состоянии алкогольного опьянения, один - за агрессивное вождение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ