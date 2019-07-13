Драка со стюардами прямо на поле и запрещённая пиротехника - это фанаты минского "Динамо" в Лиепае

Как мы уже сообщали, 11 июля, состоялись первые матчи первого отборочного раунда Лиги Европы, в которых приняли участие сразу три латвийских клуба. Среди них была и "Лиепая", сыгравшая против минского "Динамо" со счётом 1:1. Минчане забили в самом конце встречи, после чего фанаты белорусского клуба выбежали на поле, где подрались со стюардами. Не обошлось и без запрещённой пиротехники. Смотрите видео!