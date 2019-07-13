Драка со стюардами прямо на поле и запрещённая пиротехника - это фанаты минского "Динамо" в Лиепае
Как мы уже сообщали, 11 июля, состоялись первые матчи первого отборочного раунда Лиги Европы, в которых приняли участие сразу три латвийских клуба. Среди них была и "Лиепая", сыгравшая против минского "Динамо" со счётом 1:1. Минчане забили в самом конце встречи, после чего фанаты белорусского клуба выбежали на поле, где подрались со стюардами. Не обошлось и без запрещённой пиротехники. Смотрите видео!
Нетипичная для латвийского футбола ситуация с прорывом на поле фанатов "бело-голубых" никого не оставила равнодушным.
Кто-то отметил, что гости из Беларуси воспользовались "европейской демократией и терпимостью", кто-то выразил надежду, что белорусы будут наказаны домашней игрой без зрителей.
Были и те, кто отметил слабую работу со стороны охраны.
Пресс-секретарь "Динамо" Александр Строк прокомментировал, что никто из фанатов команды задержан не был, все они спокойно досмотрели матч на секторе, пишет белорусское издание nn.by.
На данный момент неизвестно, наложит ли УЕФА санкции на минское "Динамо". Однако, скоро мы это узнаем - ответная встреча первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдет уже в четверг, 18 июля, на стадионе минского "Динамо", начало - в 19.30.