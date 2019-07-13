Эд Ширан неожиданно поддержал сборную Латвии по футболу, надев майку нашей команды

ЛФФ с гордостью сообщила, что вечером 12 июля британский исполнитель Эд Ширан выступил перед более чем 50 000 зрителей в майке сборной Латвии по футболу.

"Для нас это был большой и приятный сюрприз. Перед запланированным на Луцавсале концертом менеджмент Ширана связался с нами и попросил прислать футболку сборной.

Но мы и представить не могли, что Эд решит надеть её во время концерта. Это лучшая поддержка для футболистов сборной Латвии, какая только возможна", - сказал глава ЛФФ Каспар Горкш.

Он признал, что сборная Латвии переживает не лучшие времена, но главный тренер, сербский специалист Славиша Стоянович, оценил ситуацию и уже подготовил план действий, как прервать серию обидных поражений.

План подразумевает как поднятие командного духа, так и улучшение индивидуального мастерства, а также большее вовлечение молодых игроков в сборную.

"Я действительно надеюсь, что игроки, а также ценители этого вида спорта, оценят тот факт, что настолько популярный исполнитель как Эд Ширан, который, кстати, большой фанат футбола, таким образом поддерживает нашу сборную", - отметил Горкш.

Эд Ширан в футболке сборной Латвии ФОТО: LFF