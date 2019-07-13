Вс, 14.07.2019
Музыкально, конечно, ничего грандиозного в концерте Эда Ширана нет - лишь он один и его loop-система, и этого вполне хватает. Янис Жилде, музыкальный критик
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Эд Ширан неожиданно поддержал сборную Латвии по футболу, надев майку нашей команды

Эд Ширан неожиданно поддержал сборную Латвии по футболу, надев майку нашей команды

Концерт Эда Ширана

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Этот уик-энд однозначно проходит под знаком Эда Ширана. Кто-то обсуждает пробки, кто-то продолжает вытирать слёзы, слушая его песни, не в силах остановиться после пятничного концерта на Луцавсале. Казалось бы, при чём тут футбол? В Латвийской Федерации Футбола (ЛФФ) тоже удивились. Но очень обрадовались! 

ЛФФ с гордостью сообщила, что вечером 12 июля британский исполнитель Эд Ширан выступил перед более чем 50 000 зрителей в майке сборной Латвии по футболу. 

"Для нас это был большой и приятный сюрприз. Перед запланированным на Луцавсале концертом менеджмент Ширана связался с нами и попросил прислать футболку сборной. 

Но мы и представить не могли, что Эд решит надеть её во время концерта. Это лучшая поддержка для футболистов сборной Латвии, какая только возможна", - сказал глава ЛФФ Каспар Горкш.

Он признал, что сборная Латвии переживает не лучшие времена, но главный тренер, сербский специалист Славиша Стоянович, оценил ситуацию и уже подготовил план действий, как прервать серию обидных поражений.

План подразумевает как поднятие командного духа, так и улучшение индивидуального мастерства, а также большее вовлечение молодых игроков в сборную.

"Я действительно надеюсь, что игроки, а также ценители этого вида спорта, оценят тот факт, что настолько популярный исполнитель как Эд Ширан, который, кстати, большой фанат футбола, таким образом поддерживает нашу сборную", - отметил Горкш. 

Эд Ширан в футболке сборной Латвии 

ФОТО: LFF

Отметим, что в социальной сети Facebook не все разделили радость ЛФФ. Кто-то едко заметил, что "теперь хоть одна звезда есть в сборной", а другие добавили, что "Эд скорее всего не знает, в какой позор попал". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ