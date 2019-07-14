Видео со звездой "Уральских пельменей", когда ей было 19, "взорвало" Сеть
Пользователи Сети активно обсуждают всплывшее на YouTube архивное видео игры команды премьер-лиги КВН "Не парни", участницей которой была в свое время нынешняя звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова.
На кадрах 19-летняя студентка Уральского государственного педагогического университета отыгрывает "Приветствие" 1/8 финала, явно не отличаясь при этом ни харизмой, ни особым талантом юмористки.
Стоит признать, что название этого видео на YouTube - "Мега женский тупняк, порвавший зал" - весьма точно характеризует его содержание.
На сцене участницы команды КВН несколько раз исполняют одну и ту же песню на музыку из фильма "Джентльмены удачи", дважды озвучивают одну шутку, после чего пытаются эксплуатировать эту же тему в третий раз.
Юмор этот не отличается остротой и оригинальностью, однако зрители в зале буквально катаются по полу от смеха.
Но дело не в этом. Наиболее пристальное внимание пользователей Сети привлекла внешность Юлии Михалковой, которая не кадрах 2013 года совсем не похожа на себя нынешнюю.
"Простите, это точно та Михалкова?", "Юля совсем на себя не похожа", "Да видно, что пластику делала. Лицо совсем другое", "Раньше была естественная и милая. Зачем эти губы накачала?"
- недоумевают фолловеры.
К слову, это видео на текущий момент собрало более 2 миллионов просмотров на YouTube. А вы узнали Михалкову? Напомним, как она выглядит сейчас.