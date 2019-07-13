Больницы Латвии терпят миллионные убытки. Винькеле пояснила, почему

Прошлый год три крупнейшие больницы закончили с миллионными убытками.

Самые большие убытки - 5,909 млн евро - были у Восточной больницы, оборот которой вырос на 19,2% до 118,516 млн евро.

Оборот больницы Страдиня увеличился на 17% до 104,983 млн евро, убытки составили 2,756 млн евро.

Детская больница прошлый год закончила с убытками в размере 1,353 млн евро, ее оборот увеличился на 16% до 43,272 млн евро.

Руководство всех больниц заявило, что убытки в основном связаны с тем, что государство не оплачивает оказанные услуги в соответствии с их реальной стоимостью.

Министр здравоохранения также признает, что в основе убытков трех крупнейших больниц - тарифы на услуги здравоохранения, которые не перерассчитаны и не финансируются в соответствии с реальной стоимостью услуг.

Винькеле отметила, что поддержку у правительства для покрытия убытков Минздрав просить не будет, но ясно - пока тарифы не будут приведены в соответствие с реальными затратами, больницам "концы с концами" свести не удастся.