Больницы Латвии терпят миллионные убытки. Винькеле пояснила, почему

Пока государство не будет покрывать реальную стоимость медицинских услуг, крупнейшие больницы страны - Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня и Детская клиническая университетская больница - не будут работать с прибылью, сказала агентству LETA министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Прошлый год три крупнейшие больницы закончили с миллионными убытками.
Самые большие убытки - 5,909 млн евро - были у Восточной больницы, оборот которой вырос на 19,2% до 118,516 млн евро.
Оборот больницы Страдиня увеличился на 17% до 104,983 млн евро, убытки составили 2,756 млн евро.
Детская больница прошлый год закончила с убытками в размере 1,353 млн евро, ее оборот увеличился на 16% до 43,272 млн евро.
Руководство всех больниц заявило, что убытки в основном связаны с тем, что государство не оплачивает оказанные услуги в соответствии с их реальной стоимостью.
Министр здравоохранения также признает, что в основе убытков трех крупнейших больниц - тарифы на услуги здравоохранения, которые не перерассчитаны и не финансируются в соответствии с реальной стоимостью услуг.
Винькеле отметила, что поддержку у правительства для покрытия убытков Минздрав просить не будет, но ясно - пока тарифы не будут приведены в соответствие с реальными затратами, больницам "концы с концами" свести не удастся.
По словам Винькеле, финансовая дисциплина также имеет значение, даже если финансирования недостаточно, тем не менее в таких условиях ожидать, что больница будет работать с прибылью, нельзя.