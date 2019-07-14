Гагарина взволновала подписчиков фигурой в крошечном бикини

Популярная исполнительница Полина Гагарина сейчас отдыхает на Крите. Но звезда не забывает регулярно публиковать снимки своих будней в Греции на своей Instagram-странице.
13 июля певица разместила снимок в крошечном купальнике, который, кажется, вот-вот упадет с артистки.
"Так хочу, чтобы лето не кончалось. Дни здесь летят с космической скоростью! Смотрю погоду в Москве... Есть ли надежда, что прогноз изменится?", - написала Гагарина под фото.
Звездные коллеги не смогли удержаться и выразили свое восхищение фигурой Полины. Поклонники исполнительницы тоже оставили несколько комплиментов в комментариях.
"Твой пресс - боль! Отдай", "Полина шикарная", "Огонь", "Красивая", - писали подписчики.
Но были и те, кто были шокированы и не поддержали излишнюю худобу Полины Гагариной.