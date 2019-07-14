Пн, 15.07.2019
Музыкально, конечно, ничего грандиозного в концерте Эда Ширана нет - лишь он один и его loop-система, и этого вполне хватает. Янис Жилде, музыкальный критик

Гагарина взволновала подписчиков фигурой в крошечном бикини

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram/gagara1987

Популярная исполнительница Полина Гагарина сейчас отдыхает на Крите. Но звезда не забывает регулярно публиковать снимки своих будней в Греции на своей Instagram-странице.

13 июля певица разместила снимок в крошечном купальнике, который, кажется, вот-вот упадет с артистки. 

"Так хочу, чтобы лето не кончалось. Дни здесь летят с космической скоростью! Смотрю погоду в Москве... Есть ли надежда, что прогноз изменится?", - написала Гагарина под фото. 

Звездные  коллеги не смогли удержаться и выразили свое восхищение фигурой Полины. Поклонники исполнительницы тоже оставили несколько комплиментов в комментариях. 

"Твой пресс - боль! Отдай", "Полина шикарная", "Огонь", "Красивая", - писали подписчики. 

Но были и те, кто были шокированы и не поддержали излишнюю худобу Полины Гагариной. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ