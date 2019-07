Гагарина взволновала подписчиков фигурой в крошечном бикини

View this post on Instagram

Я так хочу, чтобы лето не кончааалось☀️ Дни здесь летят с космической скоростью! Смотрю погоду в Москве... есть ли надежда, что прогноз изменится? @nanaprincesshotel 🧡#nanaprincesshotel #крит #teztourgreece #полинагагарина