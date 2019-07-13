В России заговорили о подготовке в США и Великобритании "фейков про окружение Путина"

Новая кампания повторит сценарий публикации "панамского архива": информация вбрасывается через "аффилированные с Госдепом некоммерческие организации" и распространяется изданиями, "подконтрольными влиятельным американским финансистам", заявил источник РИА "Новости".

Среди таких организаций и изданий упоминаются "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ), "Радио Свобода" и "Настоящее время".

"Панамский архив" - это база данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, опубликованная ICIJ. На основе этого архива в апреле 2016 года более сотни изданий по всему миру обнародовали расследования.

Тогда оффшоры были обнаружены у 12 высокопоставленных россиян, в том числе у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и друга Владимира Путина - виолончелиста Сергея Ролдугина.

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