Вс, 14.07.2019
Дело в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен". Иван Пауков, комментатор TVNET

В России заговорили о подготовке в США и Великобритании "фейков про окружение Путина"

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Владимир Путин и Дмитрий Песков.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Спецслужбы США и Великобритании готовят "дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны РФ для обоснования новых антироссийских санкций", пишет РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Новая кампания повторит сценарий публикации "панамского архива": информация вбрасывается через "аффилированные с Госдепом некоммерческие организации" и распространяется изданиями, "подконтрольными влиятельным американским финансистам", заявил источник РИА "Новости".

Среди таких организаций и изданий упоминаются "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ), "Радио Свобода" и "Настоящее время".

"Панамский архив" - это база данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, опубликованная ICIJ. На основе этого архива в апреле 2016 года более сотни изданий по всему миру обнародовали расследования.

Тогда оффшоры были обнаружены у 12 высокопоставленных россиян, в том числе у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и друга Владимира Путина - виолончелиста Сергея Ролдугина.

"Медуза"

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