В России заговорили о подготовке в США и Великобритании "фейков про окружение Путина"

Спецслужбы США и Великобритании готовят "дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны РФ для обоснования новых антироссийских санкций", пишет РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Новая кампания повторит сценарий публикации "панамского архива": информация вбрасывается через "аффилированные с Госдепом некоммерческие организации" и распространяется изданиями, "подконтрольными влиятельным американским финансистам", заявил источник РИА "Новости".
Среди таких организаций и изданий упоминаются "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ), "Радио Свобода" и "Настоящее время".
"Панамский архив" - это база данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, опубликованная ICIJ. На основе этого архива в апреле 2016 года более сотни изданий по всему миру обнародовали расследования.
Тогда оффшоры были обнаружены у 12 высокопоставленных россиян, в том числе у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и друга Владимира Путина - виолончелиста Сергея Ролдугина.
Значит, раскопали что-то серьёзное, раз у кремлёвских помоек заранее дрыстун начался! 🤣 https://t.co/8wdr5c1HG0— Каспер⚡Привидение👻 (@vnf_m) July 13, 2019