В России шаман прошел более 2000 км: его цель - изгнать Путина

Сообщается, что в протестной акции участвовало более 300 человек. По оценке "МБХ меди", на митинге присутствовало более 700 человек. Организаторами акции выступили региональное отделение КПРФ и общественно-политическая организация "Гражданская солидарность", но больше всего присутствующих заинтересовал именно шаман, а главным лозунгом стало высказывание "Россия без Путина".

Чита стала первым крупным городом на маршруте шамана Александра Габышева, который уже прошел более двух тысяч километров. Мужчина призвал собравшихся к установлению в стране прямого народовластия. Он также выразил мнение, что высшим органом власти должны стать народные собрания и сходы, а также выступил за отставку Путина.

"Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие", - подчеркнул шаман.

Габышев завершил свою речь заявлением о том, что отныне Путин россиянам "не указ - живите свободно", и провел на площади магический обряд для всех присутствующих. После акции горожане немного пообщались с шаманом.

Следующей остановкой на пути Александра Габышева станет бурятский Улан-Удэ, где его сторонники тоже планируют провести митинг.