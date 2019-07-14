В Риге пожарные пришли на помощь двум тонувшим людям: одного спасти не удалось

В субботу, 13 июля, вечером в Рижском канале возле Центрального рынка утонул один человек, а за несколько часов до этого еще один тонувший в канале был спасен, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Сотрудники VUGD в субботу несколько раз спешили на помощь людям, которые попали в беду на воде.
В 16.07 был получен вызов на Центральный рынок в Риге, где в канал упал человек, который не мог своими силами выбраться на берег. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам.
Около 20.07 спасателей вновь вызвали на Центральный рынок, где в канале тонул человек. До прибытия сотрудников VUGD человека вытащили из воды на плавсредство, и до приезда медиков спасатели пытались его реанимировать, но безуспешно - медики констатировали смерть пострадавшего.
VUGD призывает во время отдыха на воде не забывать о безопасности - не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не действовать опрометчиво, например, не прыгать в воду в непроверенных местах, а также рассчитывать свои силы, стараясь переплыть водоем.