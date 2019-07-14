В Риге пожарные пришли на помощь двум тонувшим людям: одного спасти не удалось

Сотрудники VUGD в субботу несколько раз спешили на помощь людям, которые попали в беду на воде.

В 16.07 был получен вызов на Центральный рынок в Риге, где в канал упал человек, который не мог своими силами выбраться на берег. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам.

Около 20.07 спасателей вновь вызвали на Центральный рынок, где в канале тонул человек. До прибытия сотрудников VUGD человека вытащили из воды на плавсредство, и до приезда медиков спасатели пытались его реанимировать, но безуспешно - медики констатировали смерть пострадавшего.