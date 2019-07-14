Вс, 14.07.2019
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В Риге поезд сбил пожилого мужчину

Иллюстративное фото

ФОТО: Andrejs Baburovs / LETA

В субботу, 13 июля, в Риге на переходе через железную дорогу между станциями "Зиемельблазма" и "Мангальсала" поезд сбил пожилого человека. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

По словам представителя Pasažieru vilciens Эгона Алерса, мужчина пересекал переход через железную дорогу, однако не рассчитал свои силы и скорость ходьбы. Он почти перешел через рельсы как вдруг его частично задел поезд.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии. В результате несчастного случая он получил травму головы и ему пришлось ампутировать ногу.

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