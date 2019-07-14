В Риге поезд сбил пожилого мужчину

В субботу, 13 июля, в Риге на переходе через железную дорогу между станциями "Зиемельблазма" и "Мангальсала" поезд сбил пожилого человека. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии.
По словам представителя Pasažieru vilciens Эгона Алерса, мужчина пересекал переход через железную дорогу, однако не рассчитал свои силы и скорость ходьбы. Он почти перешел через рельсы как вдруг его частично задел поезд.
В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что мужчина был доставлен в больницу в стабильном состоянии. В результате несчастного случая он получил травму головы и ему пришлось ампутировать ногу.